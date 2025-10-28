反美關稅廣告掀波 安大略省長稱成功引發對話
加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）今天為批評美國關稅的廣告行動辯護，稱成功「引發對話」。
法新社報導，這支廣告促使美國總統川普在本月23日宣布暫停與加拿大貿易談判。福特隨後表示將於27日起暫停廣告活動，以便貿易談判能夠恢復。
不過這支廣告仍於24日和25日晚間在美國電視上播出，時值美國職棒大聯盟MLB舉行世界大賽，這讓川普更加不滿，週末宣布將對加拿大進口商品加徵額外10%的關稅。
福特今天在多倫多告訴媒體：「我們已達成目標。」他表示，這波廣告活動在社群媒體上累積「全球超過10億次的曝光量」。
他說：「我們引發一場在美國不曾出現的對話。」
安大略是加拿大人口最多的省，受到美國關稅重創，尤其是在加拿大製造業集中的汽車業。
這支廣告引用美國前總統雷根（RonaldReagan）1987年關於貿易的廣播演說內容，當時雷根警告，對進口商品課徵高額關稅可能對美國經濟造成負面影響。
福特告訴媒體，加拿大總理卡尼（Mark Carney）及其幕僚長在廣告播出前均已過目。
川普與卡尼27日雙雙現身馬來西亞吉隆坡，出席東南亞國家協會（ASEAN）會議，但雙方並未接觸。川普指出「暫時」不打算與卡尼會面。
