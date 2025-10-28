快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

反美關稅廣告掀波 安大略省長稱成功引發對話

中央社／ 蒙特婁27日綜合外電報導
加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）。 美聯社
加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）。 美聯社

加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）今天為批評美國關稅的廣告行動辯護，稱成功「引發對話」。

法新社報導，這支廣告促使美國總統川普在本月23日宣布暫停與加拿大貿易談判。福特隨後表示將於27日起暫停廣告活動，以便貿易談判能夠恢復。

不過這支廣告仍於24日和25日晚間在美國電視上播出，時值美國職棒大聯盟MLB舉行世界大賽，這讓川普更加不滿，週末宣布將對加拿大進口商品加徵額外10%的關稅。

福特今天在多倫多告訴媒體：「我們已達成目標。」他表示，這波廣告活動在社群媒體上累積「全球超過10億次的曝光量」。

他說：「我們引發一場在美國不曾出現的對話。」

安大略是加拿大人口最多的省，受到美國關稅重創，尤其是在加拿大製造業集中的汽車業。

這支廣告引用美國前總統雷根（RonaldReagan）1987年關於貿易的廣播演說內容，當時雷根警告，對進口商品課徵高額關稅可能對美國經濟造成負面影響。

福特告訴媒體，加拿大總理卡尼（Mark Carney）及其幕僚長在廣告播出前均已過目。

川普與卡尼27日雙雙現身馬來西亞吉隆坡，出席東南亞國家協會（ASEAN）會議，但雙方並未接觸。川普指出「暫時」不打算與卡尼會面。

關稅 川普

延伸閱讀

墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

高市早苗會見川普 林佳龍：美印太戰略與日台有密切關係

川高會登場！高市早苗開場先為1事道歉 川普發言熱絡提安倍

高市早苗與川普首會 承諾國防預算前增至GDP2%

相關新聞

反美關稅廣告掀波 安大略省長稱成功引發對話

加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）今天為批評美國關稅的廣告行動辯護，稱成功「引發對話」

墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

墨西哥總統辛鮑姆暫時安撫美國總統川普，讓墨西哥關稅仍維持在25%！由於美加墨貿易協定將於2026年到期…

日憂5500億美元流向 美商務部長：日本不承擔任何損失風險

為達成關稅協議，日本今年7月就承諾對美投融資5500億美元，至今已過三個月，尚未確定第一個投資案。美國商務部長盧特尼克（...

180度大反轉：川普取消對巴西的懲罰性關稅

（德國之聲中文網）美國對巴西征收懲罰性關稅的時代似乎已經結束。在馬來西亞東盟峰會期間，美國總統川普周日（10月26日）與巴西總統盧拉舉行了會晤，之後，華盛頓的態度似乎發生了180度大轉變，稱開始推動對

巴西總統：數天內可望與美國達成貿易協議

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於...

是否舉行川習會 中國大陸外交部：美中保持密切溝通

美中第5輪貿易談判傳出正面消息，外界關注30日「川習會」是否將如期舉行，且美國財政部長貝森特指此次磋商已建立起「川習會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。