墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
墨西哥總統辛鮑姆近日與川普暫時達成協議，延長25%的關稅豁免期限。（中央社）
墨西哥總統辛鮑姆暫時安撫美國總統川普，讓墨西哥關稅仍維持在25%！由於美加墨貿易協定將於2026年到期，辛鮑姆希望能與美國先在電動車、半導體、衛星等領域能談妥合作基礎。除了中國以外，川普與墨西哥、加拿大等國仍持續進行貿易談判，不過美、中之間應會在川普與中國領導人習近平見面時簽署協議。

延長豁免 繼續談判

根據《英國廣播公司》報導，辛鮑姆表示，27日與川普聊過後，他同意延長貿易談判期限「幾周」，讓雙方可以繼續交涉。墨西哥原本被美國徵收30%關稅，但在7月宣布暫緩90天，且豁免期間關稅下降到25%，原定的豁免期將於本周到期。

辛鮑姆指出，墨西哥11月不會被徵收30%關稅，雙方在談判上的共識逐漸逼近，兩國要合作消除54項貿易壁壘也不容易。此外，辛鮑姆希望能與美國達成新的貿易協定，內容包括電動車、半導體、衛星、無人機與人工智慧實驗室等方面的合作。

美加墨協定將到期

川普的貿易談判近來喜憂參半，他最近表示要結束與加拿大的貿易談判，並表達對談判過程感到非常挫折。此外，於2020年簽訂、取代北美貿易協定的美加墨協定也將於2025年到期，三方接下來如何談判也成關鍵，過去三方在勞工、酪農業等面向有不少的糾紛。

CNN》提到，雖然美國與中國在雙方領導人於APEC會面前達成框架性協議，中國暫緩稀土的部分出口管制、購買美國的大豆，換取美國取消關稅制裁，並同意抖音繼續在美國運作，還可能在川習會討論芬太尼問題，但雙方仍存在結構性的競爭。

川普目前正在日本與新首相高市早苗會面，接下來將前往韓國參加APEC。

關稅 川普

