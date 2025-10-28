日憂5500億美元流向 美商務部長：日本不承擔任何損失風險

為達成關稅協議，日本今年7月就承諾對美投融資5500億美元，至今已過三個月，尚未確定第一個投資案。美國商務部長盧特尼克（ Lutnick）27日接受《日本經濟新聞》獨家專訪時，強調5500億美元「是對國家事業的投資，日本不承擔任何損失風險」，詳細說明了投資標的的選定流程。

日經報導，盧特尼克為消除日方的不安，表示投資案件將「用於建設發電廠等為美國經濟安全保障的共同投資」。第一階段投資案會經過日本政府也參與的「協商委員會」審查，因此投資方案不是美方單獨決定，是「與日本方面共同規畫」。在盧特尼克擔任主席的投資委員會通過以後，最終由美國總統川普拍板。

盧特尼克表示， 透過投資產生的現金流分配，日本可全額回收本金及利息，日本納稅人不會承擔任何負擔。日經報導，由於具體投資及回收機制不明朗，不少日本企業仍持觀望。