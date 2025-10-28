180度大反轉：川普取消對巴西的懲罰性關稅

（德國之聲中文網）美國對巴西征收懲罰性關稅的時代似乎已經結束。在馬來西亞東盟峰會期間，美國總統川普周日（10月26日）與巴西總統盧拉舉行了會晤，之後，華盛頓的態度似乎發生了180度大轉變，稱開始推動對巴西貿易的一項新戰略。

美國國務卿盧比奧在馬來西亞宣布了這一消息。他說，“我們認為，從長遠來看，讓美國成為其優先的貿易伙伴而不讓中國取而代之，對巴西有利。”

盧比奧表示，美國與巴西之間尚存在一些政治問題，但美國政府堅信，這些問題能夠得到解決，這樣對雙方都有利。

談判已開始

美巴兩國貿易關系正常化的談判於周日晚間立即啟動。巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）對巴西日報《環球報》表示，雙方已經制定了“會談時間表”，將在“幾周內”達成貿易協議。

然而，離讓美國再次成為巴西最重要貿易伙伴的目標，美國面前還有很長的一段路。根據官方數據，去年兩國貿易額目前僅為840億美元。

中國已取代美國

相比之下，2024年，中國與巴西的貿易額已達1510億美元。2009年，中國首次超越美國成為巴西最重要的貿易伙伴。

自那時起，巴中兩國的貿易額從560億美元增至1510億美元。同期，美國的貨物貿易額從2009年的420億美元增至2024年的840億美元。

今年8月6日，美國對巴西產品征收50%的懲罰性關稅生效，此後巴西對美出口持續下降。7月份，美國從巴西僅進口了價值38億美元的商品，包括肉類和咖啡，9月份，同類數字更是降至26億美元。

美國對巴西貿易一直順差

7月和9月，美國對巴西的出口額保持不變，為43億美元。這進一步加劇巴西長期以來對美國的貿易逆差，事實上，自2015年以來，美國對巴西的貿易一直是順差的狀態。

美國對巴西征收懲罰性關稅的原因，並非貿易逆差：美國總統川普希望，以此表達他對巴西最高法院對前總統博索納羅（Jair Bolsonaro ）定罪的不滿。

今年7月，川普在其“真相社交網絡”（Social Truth）上發帖，稱這是一場“針對前總統及其家人的政治迫害”。但此次在馬來西亞，川普的言論則顯得更為克制。他在新聞發布會上表示，他一直很喜歡博索納羅。

盧拉：會晤出人意料地順利

盡管意識形態存在分歧，但川普似乎也對巴西總統盧拉抱有好感。兩位政治家年齡相仿：盧拉80歲，川普79歲。他們已在聯大會期間短暫見過面。川普之後表示，他喜歡盧拉，並說對他的履歷印象深刻。在吉隆坡會談前的電話交談中，兩國元首之間的關系得到進一步融洽。

盧拉也對川普給予了積極的評價。“我必須承認，與川普的會晤出人意料地順利，”他告訴國際媒體。他表示，他和川普都希望繼續“維護巴西和美國之間200年的友好關系”。

川普與盧拉會晤後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也宣布，與中國旨在達成貿易協定的准備工作也取得進展。按照目前的計劃，川普和中國國家主席習近平將於10月30日在韓國舉行會晤。

貝森特接受美國媒體采訪時表示，停止原定於11月1日對中國進口產品加征100%的關稅計劃，取消部分對華出口限制。作為回報，北京方面推遲實施對稀土出口的管制措施，並重啟從美國購買大豆。

美國農業部稱，自今年5月以來，中國沒有從美國購買過一粒大豆。去年，中國從美國進口的大豆總額約為130億美元。今年，北京方面則從巴西和阿根廷訂購了大豆。

川普政府的立場轉變讓美國豆農和巴西農業綜合企業都松了一口氣。巴西咖啡出口商理事會（Cecafé）表示歡迎川普與盧拉之間展開的對話。目前，他們還在靜等“具體成果”。

