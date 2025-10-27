快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

香港資深男星許紹雄驚傳病危 多演配角卻家世顯赫「身家逾4億」

巴西總統：數天內可望與美國達成貿易協議

中央社／ 吉隆坡27日綜合外電報導
美國總統川普（右起）、國務卿魯比歐、財長貝森特與貿易代表葛里爾26日在吉隆坡與巴西總統魯拉等巴西官員會面。（美聯社）
美國總統川普（右起）、國務卿魯比歐、財長貝森特與貿易代表葛里爾26日在吉隆坡與巴西總統魯拉等巴西官員會面。（美聯社）

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於緩解數月來懲罰性關稅帶來的緊張局勢。

法新社報導，魯拉昨天出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，與美國總統川普會面。魯拉本月早些時候曾敦促川普解除對巴西徵收的50%懲罰性關稅。

魯拉今天在馬來西亞對記者表示：「我相信幾天內我們將有一個最終解決方案…讓生活能順利且愉快地繼續。」

美洲兩大經濟體美、巴的領導人在多邊主義、國際貿易及氣候變遷議題上立場截然相反。川普對許多巴西產品徵收了50%的關稅，同時對包括一名聯邦最高法院法官在內的多名高官實施制裁，以懲罰巴西政府對前總統兼盟友波索納洛（Jair Bolsonaro）進行政治「獵巫」。

今年9月，巴西聯邦最高法院判決波索納洛在2022年總統選舉敗給魯拉後策劃政變罪名成立，判處他有期徒刑27年。

川普昨天再次對記者表示，他對波索納洛的遭遇「感到非常遺憾」。川普說：「我一直認為他是個直率的人，但你知道，他正在經歷很多事情。」當被問及波索納洛是否會成為他與魯拉討論的議題時，川普回應：「這不關你的事」。

魯拉在今天慶祝80歲生日，他強調，在與川普的會談後，波索納洛議題已經結束，稱這位入獄政治人物「已是巴西政治的過去式」。

川普與魯拉的關係首次開始解凍，是兩人在9月聯合國大會期間短暫會面，之後於10月6日通過電話交談。魯拉今天表示，他與川普的會面「出乎意料地良好」。

他說：「他（川普）向我保證，我們將達成協議。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

相關新聞

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

彭博資訊報導，美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽...

川普：習近平已批准 中美周四簽署TikTok最終協議

美國總統川普27日表示，中美或將於本周四（30日）簽署TikTok最終協議。川普稱，已經獲得了中國大隢主席習近平的臨時批...

巴西總統：數天內可望與美國達成貿易協議

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於...

是否舉行川習會 中國大陸外交部：美中保持密切溝通

美中第5輪貿易談判傳出正面消息，外界關注30日「川習會」是否將如期舉行，且美國財政部長貝森特指此次磋商已建立起「川習會」...

川普：與習近平終將在APEC峰會場邊達成貿易協議

美國總統川普表示，當他在本周稍晚，於南韓亞太經合會（APEC）場邊與中國國家主席習近平會晤時，美國與中國大陸將會達成貿易...

和川普會談過後 安華說美國半導體關稅目前暫不是問題

馬來西亞總理安華周一接受彭博簡短訪問時表示，美國總統川普告訴他，美馬雙方將在「適當時機」處理美方對半導體課徵關稅的問題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。