是否舉行川習會 中國大陸外交部：美中保持密切溝通

美中第5輪貿易談判傳出正面消息，外界關注30日「川習會」是否將如期舉行，且美國財政部長貝森特指此次磋商已建立起「川習會」的架構。中國外交部今天則回應，中美兩國保持密切溝通，有進一步消息將及時發布。

據北京日報報導，中國外交部下午舉行例行記者會，有記者提問，外媒報導中美元首將在韓國舉行會晤，川普（Donald Trump）表示將就中美經貿問題進行討論，中方能否就這一次會談提供更多的消息？

外交部發言人郭嘉昆回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，中方將及時地發布。

川普近日展開亞洲訪問行程。此趟亞洲行的重頭戲，將是30日在韓國與中國國家主席習近平舉行會談。

然而，中國外交部至今尚未直接回應是否舉行「川習會」，僅在24日宣布習近平將於10月30日至11月1日赴韓國出席APEC第32次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。

美中25至26日在馬來西亞舉行第5輪貿易談判，美國財政部長貝森特指出，此次磋商已就關稅、稀土、大豆、TikTok等達成共識，並建立起「非常正面的架構」，為30日的美中領導人會晤奠定基礎。