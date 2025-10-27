快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

是否舉行川習會 中國大陸外交部：美中保持密切溝通

中央社／ 上海27日電
圖為2017年川習會。（路透）
圖為2017年川習會。（路透）

美中第5輪貿易談判傳出正面消息，外界關注30日「川習會」是否將如期舉行，且美國財政部長貝森特指此次磋商已建立起「川習會」的架構。中國外交部今天則回應，中美兩國保持密切溝通，有進一步消息將及時發布。

據北京日報報導，中國外交部下午舉行例行記者會，有記者提問，外媒報導中美元首將在韓國舉行會晤，川普（Donald Trump）表示將就中美經貿問題進行討論，中方能否就這一次會談提供更多的消息？

外交部發言人郭嘉昆回應，中美雙方就兩國元首會晤保持著密切的溝通。如果有進一步的消息，中方將及時地發布。

川普近日展開亞洲訪問行程。此趟亞洲行的重頭戲，將是30日在韓國與中國國家主席習近平舉行會談。

然而，中國外交部至今尚未直接回應是否舉行「川習會」，僅在24日宣布習近平將於10月30日至11月1日赴韓國出席APEC第32次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。

美中25至26日在馬來西亞舉行第5輪貿易談判，美國財政部長貝森特指出，此次磋商已就關稅、稀土、大豆、TikTok等達成共識，並建立起「非常正面的架構」，為30日的美中領導人會晤奠定基礎。

關稅 川普

延伸閱讀

川普：習近平已批准 中美周四簽署TikTok最終協議

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

敲定稀土開放協議 美中化解貿易對立

習揮淚斬馬謖？親信鍾紹軍卸1職 「反腐風暴比想像大」

相關新聞

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

彭博資訊報導，美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽...

川普：習近平已批准 中美周四簽署TikTok最終協議

美國總統川普27日表示，中美或將於本周四（30日）簽署TikTok最終協議。川普稱，已經獲得了中國大隢主席習近平的臨時批...

巴西總統：數天內可望與美國達成貿易協議

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，巴西與美國可能在數天內達成貿易協議，或有助於...

是否舉行川習會 中國大陸外交部：美中保持密切溝通

美中第5輪貿易談判傳出正面消息，外界關注30日「川習會」是否將如期舉行，且美國財政部長貝森特指此次磋商已建立起「川習會」...

川普：與習近平終將在APEC峰會場邊達成貿易協議

美國總統川普表示，當他在本周稍晚，於南韓亞太經合會（APEC）場邊與中國國家主席習近平會晤時，美國與中國大陸將會達成貿易...

和川普會談過後 安華說美國半導體關稅目前暫不是問題

馬來西亞總理安華周一接受彭博簡短訪問時表示，美國總統川普告訴他，美馬雙方將在「適當時機」處理美方對半導體課徵關稅的問題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。