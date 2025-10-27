川普：習近平已批准 中美周四簽署TikTok最終協議
美國總統川普27日表示，中美或將於本周四（30日）簽署TikTok最終協議。川普稱，已經獲得了中國大隢主席習近平的臨時批准。
美國財長貝森特周日在吉隆坡接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指，中美雙方就TikTok賣盤達成最終協議，雙方在馬德里的會面取得共識，並認為由目前情況而言已敲定細節，只待兩國領袖周四在南韓完成交易。
對於這宗交易細節，貝森特稱自己不是商業交易方之一，他的職責是促成中國同意批准交易，認為在過去兩天已成功達成任務。
美國總統川普說，美國和中國有望達成一項貿易協議，並表示非常尊重習近平。
據路透報導，川普在乘坐空軍一號從馬來西亞飛往日本途中向記者說：「我非常尊重習近平主席，我認為我們會達成協議。」
過去的周末，中美貿易代表在馬來西亞首都吉隆坡，舉行自5月以來的第五輪面對面經貿對談。
