川普：與習近平終將在APEC峰會場邊達成貿易協議
美國總統川普表示，當他在本周稍晚，於南韓亞太經合會（APEC）場邊與中國國家主席習近平會晤時，美國與中國大陸將會達成貿易協議。
川普在搭乘空軍一號從馬來西亞飛往日本時，於機上對記者表示，「我很尊敬席主席，我想我們會達成協議」。「中方代表會來，我想這一切會非常有趣。」
川普也說，他30日可能簽署TikTok的最終協議。
川普同時也表示，他已排除在2028年作為副總統參選的構想。若川普屆時作為副總統參選，可在勝選後要求總統退位，進而再次出任總統。
