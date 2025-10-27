川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

彭博資訊報導，美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok協議，預期與中國大陸國家主席習近平「達成成功的協議」，並罕見透露「可能取消」對中國的301條款調查。

川普27日搭乘空軍一號受訪時，針對多項議題發表談話，他表示對於即將與習近平的會面抱持樂觀態度，預期雙方將「進行一次成功的協商」，並稱「這將會是一場很棒的對話」。他同時提到，關於TikTok的議題將在10月30日進行討論，甚至可能於當日簽署最終協議，且協議已經取得習近平「臨時批准」。

川普更罕見透露對川習會的一定期待，尤其談到301條款調查時，他表示：「我有種感覺，中國會讓我們打消這個想法。」美國貿易代表署24日宣布，援引美國「1974年貿易法案」的301條款，調查中國是否落實美中在川普第一任期簽署的「第一階段貿易協議」。

川普也預告2026年訪中行程，稱他「幾乎同意」明年訪問中國，習近平則將回訪華府或佛州海湖莊園。美國財政部長貝森特26日受訪NBC時才露口風，稱川普有可能在2026年初，也就是2月17日農曆新年前訪問北京，睽違近9年再度訪中。

除此之外，依照川普一貫的風格，他隨口透露通常屬於國安層級的敏感訊息。他說美國「就在俄羅斯海岸外」部署一艘核子潛艦。這番話似乎是在回應俄羅斯總統普亭26日證實，日前成功試射新型核動力巡弋飛彈9M370「海燕」（Burevestnik）的提問。

除此之外，川普還談到阿根廷大選、與加拿大的關稅爭端以及尋找新任聯準會主席。