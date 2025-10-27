快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普27日搭乘空軍一號從馬來西亞前往日本東京。路透
美國總統川普27日搭乘空軍一號從馬來西亞前往日本東京。路透

彭博資訊報導，美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok協議，預期與中國大陸國家主席習近平「達成成功的協議」，並罕見透露「可能取消」對中國的301條款調查。

川普27日搭乘空軍一號受訪時，針對多項議題發表談話，他表示對於即將與習近平的會面抱持樂觀態度，預期雙方將「進行一次成功的協商」，並稱「這將會是一場很棒的對話」。他同時提到，關於TikTok的議題將在10月30日進行討論，甚至可能於當日簽署最終協議，且協議已經取得習近平「臨時批准」。

川普更罕見透露對川習會的一定期待，尤其談到301條款調查時，他表示：「我有種感覺，中國會讓我們打消這個想法。」美國貿易代表署24日宣布，援引美國「1974年貿易法案」的301條款，調查中國是否落實美中在川普第一任期簽署的「第一階段貿易協議」。

川普也預告2026年訪中行程，稱他「幾乎同意」明年訪問中國，習近平則將回訪華府或佛州海湖莊園。美國財政部長貝森特26日受訪NBC時才露口風，稱川普有可能在2026年初，也就是2月17日農曆新年前訪問北京，睽違近9年再度訪中。

除此之外，依照川普一貫的風格，他隨口透露通常屬於國安層級的敏感訊息。他說美國「就在俄羅斯海岸外」部署一艘核子潛艦。這番話似乎是在回應俄羅斯總統普亭26日證實，日前成功試射新型核動力巡弋飛彈9M370「海燕」（Burevestnik）的提問。

除此之外，川普還談到阿根廷大選、與加拿大的關稅爭端以及尋找新任聯準會主席。

關稅 川普

延伸閱讀

川普結束東協峰會行程 與會領袖繼續拚經貿合作

中美元首會面在即 貝森特：川普或於明年春節前訪問中國大陸

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

巴基斯坦和阿富汗衝突 川普：將很快解決

相關新聞

川普：習近平已批准 中美周四簽署TikTok最終協議

美國總統川普27日表示，中美或將於本周四（30日）簽署TikTok最終協議。川普稱，已經獲得了中國大隢主席習近平的臨時批...

川普：與習近平終將在APEC峰會場邊達成貿易協議

美國總統川普表示，當他在本周稍晚，於南韓亞太經合會（APEC）場邊與中國國家主席習近平會晤時，美國與中國大陸將會達成貿易...

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

彭博資訊報導，美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽...

和川普會談過後 安華說美國半導體關稅目前暫不是問題

馬來西亞總理安華周一接受彭博簡短訪問時表示，美國總統川普告訴他，美馬雙方將在「適當時機」處理美方對半導體課徵關稅的問題，...

美中談好更多細節一次看！美財長：不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

美中經貿官員26日在馬來西亞結束新一輪談判後達成貿易框架，美國財政部長貝森特會後受訪透露，預計中國將暫緩稀土出口管制1年...

一支廣告惹惱川普…美對加拿大加徵10%關稅 貿易緊張再度升溫

美國總統川普繼中止與加拿大的貿易協商後，25日再宣布將對加拿大加徵10%關稅，藉此反擊加國安大略省批評關稅的廣告，美加貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。