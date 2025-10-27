美中談好更多細節一次看！美財長：不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

美中經貿官員26日在馬來西亞結束新一輪談判後達成貿易框架，美國財政部長貝森特會後受訪透露，預計中國將暫緩稀土出口管制1年，並恢復購買美國黃豆，而美國將不會對中方課徵100%關稅，且美中就TikTok達成最終協議，僅待川習會正式簽署。美中貿易戰釋出正面的降溫訊號。

根據美中說法，會談涵蓋多項議題，包括出口管制、延長互徵關稅休戰、共同打擊芬太尼非法貿易；雙方也討論農產品採購、製造汽車與戰機等不可或缺的稀土材料供應、TikTok，以及整體美中關係。

華爾街日報報導，貝森特接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）中說，預期中國將延後對用於戰機、智慧型手機與電動車等產業所需礦物的出口管制措施約1年，讓北京得以重新檢視相關政策。這些措施原定在未來數周內生效。

貝森特在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，「總統川普以100%關稅作為威脅，讓我在談判中擁有很大的籌碼，而我認為美中已經達成非常實質的框架，能避免這種情況發生，關稅也將得以避免。」

他另外受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）時透露，川普威脅對中國商品徵收的100%關稅「實際上已不復存在」，且預計中國將大量採購美國黃豆。

一位美國官員告訴金融時報，這次關稅休戰預期超過先前的90天寬限期，「我們認為這將為全球經濟以及美中關係帶來更大的穩定與確定性。」

紐約時報報導，貝森特表示美中「已就TikTok達成最終協議」 ，截止26日，「所有細節都已敲定，剩下的就交由美中領袖於10月30日在南韓會面時完成最終簽署。」