美中談好更多細節一次看！美財長：不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年
美中經貿官員26日在馬來西亞結束新一輪談判後達成貿易框架，美國財政部長貝森特會後受訪透露，預計中國將暫緩稀土出口管制1年，並恢復購買美國黃豆，而美國將不會對中方課徵100%關稅，且美中就TikTok達成最終協議，僅待川習會正式簽署。美中貿易戰釋出正面的降溫訊號。
根據美中說法，會談涵蓋多項議題，包括出口管制、延長互徵關稅休戰、共同打擊芬太尼非法貿易；雙方也討論農產品採購、製造汽車與戰機等不可或缺的稀土材料供應、TikTok，以及整體美中關係。
華爾街日報報導，貝森特接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）中說，預期中國將延後對用於戰機、智慧型手機與電動車等產業所需礦物的出口管制措施約1年，讓北京得以重新檢視相關政策。這些措施原定在未來數周內生效。
貝森特在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，「總統川普以100%關稅作為威脅，讓我在談判中擁有很大的籌碼，而我認為美中已經達成非常實質的框架，能避免這種情況發生，關稅也將得以避免。」
他另外受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）時透露，川普威脅對中國商品徵收的100%關稅「實際上已不復存在」，且預計中國將大量採購美國黃豆。
一位美國官員告訴金融時報，這次關稅休戰預期超過先前的90天寬限期，「我們認為這將為全球經濟以及美中關係帶來更大的穩定與確定性。」
紐約時報報導，貝森特表示美中「已就TikTok達成最終協議」 ，截止26日，「所有細節都已敲定，剩下的就交由美中領袖於10月30日在南韓會面時完成最終簽署。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言