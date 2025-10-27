聽新聞
被一則廣告激怒 川普宣布對加拿大加徵10％關稅

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普宣布將對加拿大加徵10%關稅，藉此反擊加國安大略省批評關稅的廣告。路透
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普廿五日宣布，將在現行關稅基礎上對加拿大輸美商品額外加徵百分之十關稅，原因是安大略省播放一則電視廣告，內容引用美國已故前總統雷根一九八七年反關稅的演說。

川普在真實社群發文指控這則廣告造假，並表示「這是嚴重的曲解與敵意行動」，因此「我決定在現有關稅基礎上，加徵對加拿大商品的關稅」。

這則引發爭議的廣告由安大略省政府出資，在美國多家主要電視網播出，內容引述雷根指關稅會「傷害每位工人與消費者」並「引發貿易戰」。

川普日前已因這則廣告宣布中止與加拿大的貿易談判。對此安大略省長福特透露，已與總理卡尼協商，廣告將在十月二十七日暫停，以利重啟談判。但廣告仍在廿五日晚間美國職棒大聯盟世界大賽首戰期間播出，促使川普再度發文怒批：「他們明知道那是騙局，還故意讓它播出。」

彭博資訊報導，川普並未具體說明新措施的適用範圍。美國目前對加拿大設定的基礎關稅稅率為百分之卅五，但多數加拿大商品並不受此限制，因為依據「美墨加協定」規範，只要產品與運輸符合協定條件，即可獲得免關稅進入美國。

不過，鋼鐵與鋁產品並未享有上述豁免，目前加拿大須繳納美國對外國金屬徵收的百分之五十高關稅；而加拿大製造的汽車與卡車僅部分符合豁免百分之廿五汽車關稅。川普多次揚言調整「美墨加協定」，外界預料二○二六年協定檢討時，華府將推動重大修改。

加拿大是美國第二大貿易夥伴，去年美方自加拿大進口額達四一一九億美元。川普任內已對汽車、鋼鋁、木材與能源徵收高額關稅，使加國失業率攀至九年新高。

