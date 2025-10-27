一支廣告惹惱川普…美對加拿大加徵10%關稅 貿易緊張再度升溫

美國總統川普繼中止與加拿大的貿易協商後，25日再宣布將對加拿大加徵10%關稅，藉此反擊加國安大略省批評關稅的廣告，美加貿易緊張關係進一步升溫。

這支廣告引用美國前總統、共和黨代表性人物雷根1987年支持自由貿易的演說，當時雷根批評關稅會點燃貿易戰和帶來經濟災難。川普在Truth Social上說：「加拿大被逮個正著，用雷根關稅演說製作誤導性廣告…由於他們嚴重扭曲事實及採取不懷好意的行動，我將把對加拿大課徵的關稅，在他們目前支付的稅率基礎上提高10%。」

這支引發爭議的廣告由安大略省政府釋出，川普23日已因為這支廣告中止與加國的貿易談判，他未具體說明新關稅適用範圍。目前美國對加拿大祭出的基準關稅為35%，但這個稅率不適用於加國大多數商品，原因是符合美墨加協定（USMCA）規定的產品及貨物享有豁免。這意味目前每日仍有數百萬桶石油，在免關稅情況下從加拿大銷往美國。

鋼鐵與鋁產品未享有豁免，面臨美國對外國金屬課徵的50%關稅。川普也對大多數外國汽車祭出25%關稅，加拿大製造的汽車和卡車僅一部分符合豁免這些關稅的資格。

加拿大總理卡尼為降低關稅持續與美國協商，安大略省省長福特（Doug Ford）與卡尼交談後，已承諾27日起暫停在美國播放這支廣告，盼藉此讓美加能重啟協商。但川普顯然對這種處理方式感到不滿，指出美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽25日首戰期間這支廣告仍在播出，認為加拿大應立即下架。

美國是加拿大最大貿易夥伴，加國則是美國第二大貿易國，2024年雙邊商品貿易逼近7,620億美元。隨著川普對加拿大汽車、鋼鋁、木材與能源課徵高關稅，加國失業率已攀上九年高點。美加關係緊張也導致赴美加拿大旅客人次下滑三成，美國銷往加拿大的烈酒大減85%。