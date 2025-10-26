美越兩國將敲定貿易協議 越南部分商品有望免關稅

快訊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

白宮今天表示，美國和越南會在未來幾週敲定一項貿易協定，該協定將維持對大多數越南銷美商品課徵20%關稅，但會取消部分產品的關稅，具體細節將於之後的階段決定。

路透社報導，作為回報，越南則承諾為幾乎所有美國商品提供「優惠准入」。

白宮發布的美越聯合聲明指出，雙方已經就兩國「互惠、公平和平衡」貿易協定的框架達成共識。

美國總統川普（Donald Trump）今年7月宣布要向越南許多產品課徵20%關稅，在新的協議中，美方會維持對越南商品徵20%關稅，但將決定哪些產品的關稅稅率可以降至零。

今天發布的聯合聲明還提到，該協定「將提供兩國出口商進入彼此市場的前所未見機會」。

美國是越南最大出口市場，去年越南對美國的貿易順差約為1230億美元。

聯合聲明的內文寫道：「未來幾週，美國與越南將努力敲定互惠、公平和平衡貿易協定，且準備簽署該協定，以及在協定生效之前完成國內法定程序。」

聲明也提及，在非關稅壁壘方面，美國與越南同樣會展開合作，以兼顧兩國利益。

