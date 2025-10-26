美財長貝森特：中國稀土管制將延後1年實施 還將大買美國黃豆

自25至26日在吉隆坡參與美中經貿磋商的美國財長貝森特，26日接受多家美媒專訪。他在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）中表示，在這輪經貿磋商後，他預料中國大陸最近宣布的稀土出口管制將延後1年實施。

此次在馬來西亞吉隆坡舉行的美中第5輪面對面磋商，美方由貝森特及貿易代表葛里爾領銜。美聯社26日報導說，當天磋商結束後，美中貿易緊張似乎降溫。

貝森特在前述節目中說，中國稀土出口全面管制措施將延後1年實施，還將重新檢視這些全面管制的措施。

對川普選票基本盤美國農民很關心的黃豆外銷議題，貝森特則在「面對全國」和26日播出的美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）中說，在這輪經貿磋商後，中國未來幾年將恢復大量採購美國黃豆。

貝森特還說，30日南韓「川習會」後，美中領袖會宣布1項貿易協議，屆時美國黃豆農「將覺得非常愉快」，不只這個黃豆產季，連今後幾年的黃豆產季都將讓人感到積極樂觀。

至於將中國「字節跳動」抖音海外版TikTok在美國的所有權轉讓給美國買家事宜，貝森特說，相關交易細節問題「解決了」，這讓川習將得以在本周會談時達成這項交易。