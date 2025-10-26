川習會前傳捷報 美財長示意美中就稀土關稅問題互相讓步

美國財長貝森特今天表示，他預計中國將暫緩稀土出口管制，並恢復購買美國黃豆，而美國將不會對中方課徵100%關稅，美中兩國官員已在川習會前建立起「非常正面的架構」。

美國總統川普本週出訪亞洲，預計出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會、與日本新任首相高市早苗與韓國總統李在明會晤，30日在韓國與中國國家主席習近平舉行會談。

貝森特（Scott Bessent）今天接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時，談及他與中國國務院副總理何立峰的會談。他表示，他相信中國會將稀土限制措施「推遲一年」，重新檢視相關措施。

他提及：「總統給了我最大的談判籌碼，他威脅若中方針對稀土實施全球出口管制，美國將徵收100%的關稅。所以我認為我們已避免此種情況發生，關稅也將得以避免。」

貝森特還說：「我們也同意（中國）將向美國農民大量採購農產品。我們同意中方會開始協助我們，處理正摧毀我國的芬太尼（fentanyl）前驅化學品可怕問題。整體而言，我會說這次會談相當成功。」

此外，貝森特也提到，他預計川普與習近平見面時，將正式宣布這些協議，他相信當美中協議公布時，美國黃豆農民會感到非常振奮。

他也在接受國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時指出：「我相信，我們已為兩位領袖建立一個架構，能讓雙方進行富有成果的會晤。」

貝森特還告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），川普威脅對中國商品徵收的100%關稅「實際上已不復存在」，他預計中國將大量採購美國黃豆，推遲實施稀土出口管制。