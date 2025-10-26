蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

分析師預期，蘋果本周將公布的上季財報，將在iPhone 17系列新機熱銷和服務市業成長的帶動下，強勁成長，高盛更預估將超乎市場預期。

蘋果預定30日美股盤後將發布年度第4季（上季）財報，分析師預期上季營收將約為1,017億美元，每股盈餘1.76美元，和第3季的營收940億美元、每股盈餘1.57美元相比，可說是穩定成長。

在iPhone 17系列需求強勁的初步跡象支撐下，蘋果股價上周飆漲4.5%至歷史新高的263.72美元，市值逼近4兆美元大關。研究機構Counterpoint報告指出，iPhone 17在中國大陸和美國的頭十天銷量，比去年的iPhone 16高出14%。這股動能反映出高階機種的堅挺需求，幫助蘋果在整體智慧手機市場仍舊疲軟之際維持獲利。

蘋果持續擴大的服務事業，也是市場樂觀的主要動力。蘋果提供的iCloud、Apple Music和App Store等服務，目前占其整體營收比率已達約三分之一，且毛利率高達約75%，幫助彌補硬體部門日趨漸少的獲利，和緩和硬體市場面臨的逆風。

Evercore ISI分析師表示，蘋果可能會「繼續交出兩位數的服務成長，該部門面臨的許多逆風都在上季獲得解決，例如美國司法部和Google、蘋果和Epic的訴訟等」。

儘管整體基調樂觀，但並非所有分析師都看多蘋果公司。Jefferies仍維持審慎，對蘋果上季營收和營業利益的預期，比市場平均約低4%，主要風險包括iPhone以外產品的銷售平淡，和再度升高的關稅疑慮。

美國總統川普計劃11月1日對大陸進口品加徵100%關稅，若iPhone零件目前的豁免遭撤銷，對蘋果獲利將是一大打擊。