白宮宣布美越未來數周將敲定貿易協議 部分商品可望免關稅

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（中）26日在馬來西亞首都吉隆坡出席東協峰會時與越南總理范明正（右二）握手致意。美聯社
路透報導，美國白宮26日宣布，美國和越南未來數周將敲定一項貿易協定，大部分越南商品銷往美國將維持20%對等關稅，但美方將取消某些產品的關稅，具體取消方式將在稍後決定。

作為回報，越南承諾為幾乎所有美國商品提供「優惠准入」。

白宮發布的美越兩國聯合聲明指出，雙方已就一項旨在實現「互惠、公平和平衡」貿易協議框架達成共識，這份協議「將提供美越兩國出口商進入雙方市場前所未見的機會」。

美國總統川普今年7月宣布對越南產品課徵20%關稅，並對經由越南轉運、來自第三國的貨物課徵40%關稅。

美國是越南最大出口市場，去年越南對美國貿易順差達1230億美元（約台幣3兆7942億元）。

聲明說，「在未來幾周，美越兩國將致力敲定『互惠、公平和平衡貿易協定』，並準備簽署協議，及在協議生效前完成各自國內相關程序」。聲明指出，在非關稅壁壘方面，美越兩國也將展開合作，以兼顧雙方利益。

越南已同意接受按照美國汽機車安全與排放標準生產的車輛，同意處理美國醫療器械進口許可問題，並簡化美國藥品監管要求與核准程序。

聲明補充，越南還將全面履行在特定國際智慧財產權條約下的義務，並說「美國和越南承諾加強合作以實現共同目標，即增強供應鏈彈性，包括解決逃稅問題和在出口管制方面合作」。

關稅 川普

