【專家之眼】一支廣告引爆美加貿易風暴的背後

聯合報／ 衣冠城/退休大學教師
加拿大總理卡尼表示，加國不能全靠美國，加國必須擴大與美國之外國家的貿易。（路透）

最近，一支由加拿大安大略省出資廣告出現在全美國的電視頻道，竟然讓美國總統暴怒，決定中止與加拿大所有的關稅談判。這支耗資7500萬加幣的廣告在美國多個主要媒體播放，引用已故前總統雷根反對關稅的言論，川普認為這種「錯誤引用」具有欺騙性，損害美國國家利益，因而一怒之下中止談判。其實，川普拿不實廣告指責加拿大，不過是掩飾美加談判的困境。川普國家經濟委員會主任哈塞特就坦言，這不是一則廣告的問題，而是人們不斷積累的挫敗感。

自2025年川普再次上任以來，美加貿易摩擦持續升溫。年初，美國以國家安全與貿易逆差為由，對加拿大輸入的鋼鐵、鋁及汽車等商品徵收25%高額關稅，加拿大隨即進行報復，對等徵收關稅，並多次延後徵稅日期以爭取談判空間。不久前，川普才在白宮接見了加拿大總理卡尼，氣氛融洽。這幾天卻因廣告事件宣布終止貿易談判，加拿大與美國之間的商業緊張再次加劇，雙方談判幾乎陷入停滯。此反復的過程顯示，加拿大也是一塊不好啃的硬骨頭，對其一些核心產業也採取強硬立場。加拿大《環球郵報》就指出，美國的要求是加拿大任何一任總理都無法答應的，因為美國想要摧毀整個加拿大的汽車業。

面對美國的關稅打擊，加拿大採取了多層次的反擊策略。除了對美國輸入商品加徵報復關稅，涵蓋鋼鐵、鋁及汽車等核心領域，加拿大政府亦強調保護本國利益，譴責美國關稅政策傷害雙方合作。加拿大同時開始探索多元出口市場、強化關鍵礦產資源的議價能力，並在部分非核心商品上撤銷報復關稅，以保持靈活的談判空間。民間亦掀起「買加拿大貨」運動，增強國內經濟自主意識。這些策略顯示，加拿大在高度依賴美國市場的條件下，仍努力爭取主動權並維護經濟主權。

加拿大前官員也分析認為，川普停止美加談判與卡尼想要改善對華外交也不無關係。卡尼上月在紐約與李強舉行過會面，並表示希望在韓國APEC會議期間能與習近平會面，促進與中國在能源和農業方面的貿易。

加拿大對美國出口依賴超過70%，遠遠超過台灣的25%，但相較之下，台灣面對可能的關稅衝擊政府確保守許多，更沒有公開資訊，尋求朝野與人民的團結一致為捍衛國家利益發聲。副總統蕭美琴甚至表示，台灣半導體產業逐步移至美國的布局，對於台灣嚴重依賴的護國神山外移，乃至對台灣整體經濟結構衝擊，不但一籌莫展還沾沾自喜，令人錯愕。

加拿大與美國高度經濟一體化，甚至在防空體系上也與美國高度合作，這固然限制了其反擊空間，但仍然堅持負隅抵抗，另闢蹊徑；台灣出口市場較為多元化，且在高科技領域具競爭力，理論上有更大的靈活性與自主性。加拿大勇於維護自身產業利益與國家經濟安全，放棄幻想，主動調整策略走出舒適圈，以提升在國際貿易中的談判實力，這一精神應有值得吾人借鑑之處。

