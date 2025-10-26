川普不滿安大略省廣告 擬加徵加拿大商品10%關稅
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他計劃對加拿大進口商品加徵額外10%的關稅，原因是安大略省（Ontario）播放一則反關稅的電視廣告。
美聯社報導，這則廣告引用美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）的談話，批評美國課徵的關稅，此舉觸怒川普，川普表示將終止與加拿大的貿易談判。
安大略省省長福特（Doug Ford）表示，他會在週末過後下架這則廣告。該廣告於昨天晚間美國職棒大聯盟MLB世界大賽首戰期間播出。
川普在搭乘空軍一號飛往馬來西亞途中，於社群平台真實社群（Truth Social）發文指出：「他們的廣告本應立即下架，明知那是欺騙行為，卻讓它在昨晚世界大賽時段播出。」
他說：「由於他們嚴重扭曲事實，並採取敵對行為，我將在現有基礎上，對加拿大加徵10%關稅。」
川普和加拿大總理卡尼（Mark Carney）都將出席在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會。不過，川普告訴隨行記者，自己並不打算在會上與卡尼會晤。
