川普不滿安大略省廣告 擬加徵加拿大商品10%關稅

中央社／ 空軍一號機上25日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他計劃對加拿大進口商品加徵額外10%的關稅，原因是安大略省（Ontario）播放一則反關稅的電視廣告。

美聯社報導，這則廣告引用美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）的談話，批評美國課徵的關稅，此舉觸怒川普，川普表示將終止與加拿大的貿易談判。

安大略省省長福特（Doug Ford）表示，他會在週末過後下架這則廣告。該廣告於昨天晚間美國職棒大聯盟MLB世界大賽首戰期間播出。

川普在搭乘空軍一號飛往馬來西亞途中，於社群平台真實社群（Truth Social）發文指出：「他們的廣告本應立即下架，明知那是欺騙行為，卻讓它在昨晚世界大賽時段播出。」

他說：「由於他們嚴重扭曲事實，並採取敵對行為，我將在現有基礎上，對加拿大加徵10%關稅。」

川普和加拿大總理卡尼（Mark Carney）都將出席在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會。不過，川普告訴隨行記者，自己並不打算在會上與卡尼會晤。

曾被貝森特斥無禮…李成鋼仍出席 美中第五輪經貿磋商

大陸副總理何立峰率團到馬來西亞與美方進行的第五輪經貿磋商，昨天上午開始，先前被貝森特指責「不請自來、極端不禮貌」的大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼，這次仍出席談判，破除他失勢的傳聞。

【專家之眼】一支廣告引爆美加貿易風暴的背後

最近，一支由加拿大安大略省出資廣告出現在全美國的電視頻道，竟然讓美國總統暴怒，決定中止與加拿大所有的關稅談判。這支耗資7...

美中貿易會談將登場 美國務卿：台灣不必擔心

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，台灣不必擔心即將在馬來西亞舉行的美中貿易會談

美中官員吉隆坡貿易談判 美方：磋商非常具建設性

美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在...

雷根1987年怎說？解釋對日課關稅 捍衛自由但公平貿易

川普總統23日宣布全面停止美國與加拿大間的所有貿易談判，因為加拿大安大略省政府推出一支不實廣告，影片裡引用了已故前總統雷...

才上任10個月…川普第一天就說課關稅 與加拿大頻鬧翻

川普總統1月20日上任以來採取的連環關稅措施和他過去一年來公開發表的言論，對美國與加拿大長期關係造成了直接且迅速的損害。...

