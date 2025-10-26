聽新聞
曾被貝森特斥無禮…李成鋼仍出席 美中第五輪經貿磋商

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸商務部貿易談判代表李成鋼（右）陪同副總理何立峰（左）出席中美經貿磋商。 （路透）
大陸副總理何立峰率團到馬來西亞與美方進行的第五輪經貿磋商，昨天上午開始，先前被貝森特指責「不請自來、極端不禮貌」的大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼，這次仍出席談判，破除他失勢的傳聞。

央視報導，昨天上午中美雙方經貿團隊在吉隆坡默迪卡一一八大樓舉行磋商。先前官方披露日程顯示，磋商預計到廿七日。

據多家外媒直播鏡頭，昨天傍晚，何立峰與李成鋼一行步出會議大樓，何立峰看到媒體時主動揮手致意，但面對記者詢問「今天談得怎麼樣」、何立峰並未回應，僅是拱手致意，與李成鋼等人皆面帶笑容離開。路透指，美國財政部發言人稱此次會談「非常具有建設性」。

大陸幾日前宣布免去李成鋼常駐世貿代表兼常駐聯合國日內瓦代表團副代表職務，外界一度以為他失勢。港媒星島日報則強調，這次任免與貝森特言論完全無關，李成鋼只是按程序免去副部級的前職，他在三月就升任正部級。另據指出，李成鋼免去其他職務只剩國際貿易談判代表身分，目的是集中精力與美方談判。

貝森特稱李成鋼在八月底發表一些「煽動性」言論，大陸商務部發言人何詠前十六日回應「美方有關言論嚴重歪曲事實」。當時貝森特指控李成鋼放話稱美國會有「地獄之火」，事後大陸不少自媒體發文認為，李成鋼的原話可能是美國「玩火必自焚」。

