美中官員吉隆坡貿易談判 美方：磋商非常具建設性
美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在韓國舉行備受矚目的雙邊會議。
美國財政部發言人告訴法新社：「今天的會談已結束，會談非常具有建設性，我們預期（明天）上午繼續進行討論。」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在吉隆坡默迪卡118大廈（Merdeka 118）與中國國務院副總理何立峰會面，這是世界第2高樓。
全球兩大經濟體正試圖避免報復性關稅戰進一步升溫，美國總統川普（Donald Trump）預計本月30日在亞太經濟合作會議（APEC）韓國峰會場邊會晤中國國家主席習近平。
儘管川普先前揚言取消和習近平見面，他之後表明，希望與中國達成「良好」協議並結束貿易戰。
北京當局本月宣布，對關鍵稀土產業擴大出口管制，促使川普揚言對中國商品徵收100%關稅。
美中兩國也已開始向對方船舶收取港口服務費，起因是美國啟動301條款（Section 301）調查後認為，北京對該產業的主導地位不合理。
