川普怒廢貿易談判後 加拿大將撤下反關稅廣告

加拿大安大略省今天表示，將會撤下一支以美國前總統雷根（RonaldReagan）為主角的反關稅廣告；這支廣告先前已促使現任總統川普廢除美加貿易談判。

法新社報導，川普昨天在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布，他已「終止」與加拿大的所有談判，原因是他所說的「假」廣告活動曲解了同為共和黨籍的雷根。

不到24小時後，安大略省省長福特（Doug Ford）表示，在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）討論過與華府之間急速惡化的爭端後，他將暫停播放這支廣告。

福特在社群平台X上發文說：「在與卡尼總理談過後，安大略省將自週一（27日）起暫停在美國的廣告活動，以便貿易談判能夠恢復。」

不過福特補充表示，他已告知他的團隊，在本週末美國職棒世界大賽的前兩場比賽期間繼續播出這支廣告。在世界大賽中，加拿大球隊多倫多藍鳥將對上洛杉磯道奇。

這支廣告使用雷根演說中的引述，他在演說中警告對外國進口商品課徵高關稅可能對美國經濟造成的部分後果。廣告引述雷根的話說：「高關稅無可避免地會導致外國報復，並引發激烈的貿易戰。」這段引述與雷根總統圖書館網站上的演說文本相符。

川普並未立即對福特撤下廣告的決定做出反應。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）告訴媒體，川普已表達他的「極度不悅」，預計稍晚會做出回應。