反關稅廣告風波未歇 加國總理卡尼喊話願隨時復談

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 路透
美國總統川普因不滿加拿大一則反關稅廣告，憤而中止雙邊貿易談判，風波持續延燒。加拿大總理卡尼今天對此回應，表示只要美方準備就緒，加拿大隨時願意重啟協商。

川普昨天在他的社群媒體「真實社群」（TruthSocial）上對他所說的一支「假」廣告表達憤怒，稱這支廣告錯誤引用美國共和黨籍前總統雷根（RonaldReagan）討論關稅政策的言論。

川普表示，這場由加拿大安大略省製作、預計在美國電視頻道播出的廣告活動，旨在「干預美國最高法院的決定」；最高法院即將對川普全面的全球關稅政策做出裁決。

川普今天稍早在「真實社群」上再度發文：「加拿大作弊被逮個正著！加國長期在關稅上作弊，向我們的農民收取高達400%的費用。 現在他們和其他國家再也無法占美國的便宜了。」

加拿大官員未立即對此發表評論。 卡尼本週稍早在一場預算演說中表示，華府「根本上已改變」的貿易政策，使得渥太華當局必須修正經濟策略。

川普昨天寫道：「雷根基金會剛宣布，加拿大在一則廣告中詐欺性地使用了一則假廣告，內容是雷根對關稅發表負面看法。」

他在今天的貼文中重申這件事，寫道雷根「熱愛有益於我們國家及國家安全的關稅」。

雷根總統基金會（Ronald Reagan PresidentialFoundation）在社群平台X上寫道，安大略省政府使用雷根1987年一場關於貿易的廣播演說中「經過剪接的音訊和影片」。

基金會指出，這支廣告「曲解」了雷根的言論，並補充說正在「研議法律選項」。

這支廣告使用雷根演說中的引述，他在演說中警告對外國進口商品課徵高關稅可能對美國經濟造成的部分後果。

廣告引述雷根的話說：「高關稅無可避免地會導致外國報復，並引發激烈的貿易戰。」這段引述與雷根總統圖書館網站上的演說文本相符。

在川普因這支反關稅廣告宣布中止談判後，加拿大總理卡尼今天表示，無論何時，只要美國準備就緒，加拿大就準備好進行進一步貿易談判。

卡尼在啟程前往亞洲前發表談話，他並未直接提及川普的態度丕變，但表示雙邊會談已取得「進展」。

卡尼強調，加拿大「必須專注於我們能控制的事，並意識到我們無法控制的事」。他告訴媒體：「我們無法控制美國的貿易政策。」

卡尼補充表示：「現在的情況是，美國對他們每一個貿易夥伴都課徵關稅。」他同時強調希望深化與其他國家的貿易關係。

川普與卡尼未來幾天都將出席在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）區域峰會，以及在韓國登場的亞太經濟合作會議（APEC）論壇。

