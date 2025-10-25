聽新聞
川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)

川習會即將在下周四舉行，美國貿易代表署24日宣布，將基於美國「1974年貿易法案」的 301 條款中的授權，針對中國是否落實美中在美國總統川普第一任期簽署的「第一階段貿易協議」展開調查。

川普預計24日晚間出發展開亞洲行，並計畫在下周四與中國國家主席習近平在南韓見面，不過美國貿易代表署24日發出新聞稿，針對中國是否落實第一階段貿易協議展開調查。

美中於川普第一任期開打貿易戰，最後於2020年1月15日在美國白宮簽署第一階段貿易協議，又稱為「美中經濟與貿易協議」，內容詳列中國應增加對美採購額，預計在2020年與2021年2年內，在2017年基準出口金額1860億美元之上，中國擬增加合計2000億美元的商品與服務業進口，然而中國並未完成此項採購目標。

美國「1974年貿易法案」的 301 條款授權美國總統採取適當措施（包括關稅與非關稅報復行動），來反擊外國政府的任何不公平措施、政策等。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在新聞稿中表示，川普在第一任期中創造歷史，為美國勞工挺身而出，與中國達成第一階段貿易協議，建立美中之間更公平、互惠的貿易關係；葛里爾指出，這項調查強調川普政府決心讓中國遵守第一階段貿易協議，旨在保護美國農民、畜牧、勞工和創新者，為了美國民眾的利益，與中國達成更互惠的貿易關係。

貿易代表署接下來邀請大眾提供意見，並計畫針對調查舉行公聽會。

關稅 川普

相關新聞

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

（德國之聲中文網）美中再次舉行貿易談判之際，中國商務部長王文濤表示，中國國家主席習近平強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。 本周五（10月24日），王文濤在中共四中全會新聞發布會上表示，中美前

川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會...

美擬對中301調查！談判前累積籌碼、避免事後違約

紐約時報廿三日引述兩位知情人士報導，美國正準備調查中國大陸是否遵守總統川普第一任時簽署的一項貿易協議條款。這項三○一條款...

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

雷根關稅廣告引發風暴！川普暴怒宣布：全面終止對加貿易談判

美國總統川普周四深夜宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判。此前，加拿大發布一支反關稅廣告，...

