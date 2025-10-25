川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

川習會即將在下周四舉行，美國貿易代表署24日宣布，將基於美國「1974年貿易法案」的 301 條款中的授權，針對中國是否落實美中在美國總統川普第一任期簽署的「第一階段貿易協議」展開調查。

川普預計24日晚間出發展開亞洲行，並計畫在下周四與中國國家主席習近平在南韓見面，不過美國貿易代表署24日發出新聞稿，針對中國是否落實第一階段貿易協議展開調查。

美中於川普第一任期開打貿易戰，最後於2020年1月15日在美國白宮簽署第一階段貿易協議，又稱為「美中經濟與貿易協議」，內容詳列中國應增加對美採購額，預計在2020年與2021年2年內，在2017年基準出口金額1860億美元之上，中國擬增加合計2000億美元的商品與服務業進口，然而中國並未完成此項採購目標。

美國「1974年貿易法案」的 301 條款授權美國總統採取適當措施（包括關稅與非關稅報復行動），來反擊外國政府的任何不公平措施、政策等。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在新聞稿中表示，川普在第一任期中創造歷史，為美國勞工挺身而出，與中國達成第一階段貿易協議，建立美中之間更公平、互惠的貿易關係；葛里爾指出，這項調查強調川普政府決心讓中國遵守第一階段貿易協議，旨在保護美國農民、畜牧、勞工和創新者，為了美國民眾的利益，與中國達成更互惠的貿易關係。

貿易代表署接下來邀請大眾提供意見，並計畫針對調查舉行公聽會。