美擬對中301調查！談判前累積籌碼、避免事後違約

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報廿三日引述兩位知情人士報導，美國正準備調查中國大陸是否遵守總統川普第一任時簽署的一項貿易協議條款。這項三○一條款的調查最快可能於廿四日宣布，並可能在他和中國國家主席習近平下周於南韓會面前，導致兩國彼此加徵關稅

二○二二年公布的資料數據顯示，中國在購買美國飛機、大豆、能源、服務及其他商品上，遠未達到對川普第一任承諾的目標。儘管根據過去經驗，這類調查需時數月，可能導致華府對中國輸美商品加徵關稅，但也可能是美方企圖在下周南韓「川習會」前累積談判籌碼的策略之一。

美國國會授權成立的美中經濟與安全檢討委員會（ＵＳＣＣ）前委員魏塞就認為，中國對美國生產者及勞工造成「毀滅性」的影響，中方過去對美方做出的相關承諾至今沒履行，中國有必要因此被究責。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發言人婉拒對該報導回應。

另外，華爾街日報廿三日也報導，熟悉ＵＳＴＲ相關規畫的人士說，對中國政府有無履行川普第一任所簽的美中第一階段貿易協議，該署正準備展開新一輪調查，該署第一步將向美國產業界和勞團徵詢意見，最快廿四日上午就公布。

在川習會前夕重提前述的第一階段貿易協議，恐惹惱中國政府。但前述人士指稱，美方挑此時採取行動，旨在向外界展現川普政府不會容忍他與習近平或其他外國領袖所簽的協議出現「違約」行為。

該報導說，這將重燃美中之間存在已久的貿易摩擦，並為近幾月來兩國在關鍵產業的關稅與出口管制上又添火花。在時間點上，卅日的川習會不到一周就將舉行。

關稅 川普 習近平 川習會

