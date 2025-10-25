聽新聞
0:00 / 0:00

川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

聯合報／ 國際中心／綜合報導

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會對中國大陸輸美商品加徵百分之一百關稅，中方也會稍微讓步，不再堅持嚴格限制稀土出口。

其他還有中國對美投資及台灣議題等，這包括中國大陸國家主席習近平是否會試圖施壓川普，要求他發表某種新的美國對台立場聲明。

現任美國喬治城大學學者的韋德寧預料，「川習會」觸及的議題還有俄烏戰爭，川普顯然希望對俄羅斯總統普亭施加更大壓力，因此希望中國也成為美國對俄施壓的一環。

韋德寧認為，這是一連串很大的議題，也是財長貝森特等美方人士建議川普別在此時赴北京訪問，選在南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊會面的主因。

韋德寧說，目前美中尚未達成足夠共識舉行盛大隆重的「北京川習會」，因此川普日前才表明，預計明年相當早的時候訪中。他訪中的具體時間點，還得看貝森特和中方的經貿談判能取得多少進展而定。

韋德寧還說，川普希望率大規模的美企代表團一起訪中，就像他此前訪問沙烏地阿拉伯般，而習近平也希望向川普展現「新中國」的面貌，據稱中方希望安排他體驗搭高鐵從北京至上海。

韋德寧表示，美中領袖都很看重潛在的北京川習會，但必須等各項條件具備時，川普才會點頭答應，他知道這對中方將是大禮。

關稅 川普 習近平 美中關係

延伸閱讀

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

相關新聞

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸...

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

（德國之聲中文網）美中再次舉行貿易談判之際，中國商務部長王文濤表示，中國國家主席習近平強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。 本周五（10月24日），王文濤在中共四中全會新聞發布會上表示，中美前

川習峰會 白宮前官員料中美將戰術性退讓

前白宮國安會主任韋德寧廿三日在美國智庫戰略與國際中心（ＣＳＩＳ）說，美中接下來將做出一些「戰術性決定」，美國總統川普不會...

美擬對中301調查！談判前累積籌碼、避免事後違約

紐約時報廿三日引述兩位知情人士報導，美國正準備調查中國大陸是否遵守總統川普第一任時簽署的一項貿易協議條款。這項三○一條款...

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼...

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。