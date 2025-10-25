聽新聞
0:00 / 0:00

一支雷根關稅廣告引發新風暴…川普大怒 終止對加貿易談判

經濟日報／ 編譯季晶晶黃淑玲／綜合外電
美國總統川普周四深夜發文，指加拿大的廣告引用雷根演說錄音是「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判。（歐新社）
美國總統川普周四深夜發文，指加拿大的廣告引用雷根演說錄音是「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判。（歐新社）

加拿大發布一支反關稅廣告、使用美國前總統雷根批評關稅政策的錄音後，美國總統川普23日宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判，他24日又再度抨擊加拿大這個做法形同「騙人又被逮個正著」。

這則由加拿大安大略省出資製作的廣告引用了雷根1987年演說錄音。他當時批評關稅，指出「關稅措施表面看似愛國，但長期而言將傷害美國勞工與消費者」，最終導致貿易戰與失業潮。

川普在自家社群媒體平台Truth Social上怒斥：「基於他們極度惡劣的行為，所有與加拿大的貿易談判即刻終止。」

雷根基金會稍早也指控該廣告曲解雷根發言，且安大略政府未經授權使用錄音，正評估採取法律行動。

加拿大選擇引用雷根言論格外引人注目，因雷根在保守派陣營中影響力深厚。該廣告凸顯共和黨過往擁護自由貿易的立場，而此一立場先由川普在2016年勝選後開始扭轉，隨著他重返白宮，共和黨偏離自由貿易路線的速度更進一步加快。

川普今年稍早已對加拿大鋼鐵、鋁製品及汽車產品加徵關稅，渥太華隨即採取報復性措施。雙方已就鋼鋁產業協議進行數周談判。

另外，卡尼希望在下周亞太經合會議（APEC）峰會期間與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，藉由緩和與中國大陸的貿易緊張關係，來抵銷美國關稅影響。

一位加拿大政府官員23日在新聞簡報會上向記者表示，卡尼正尋求在10月31日至11月1日於韓國慶州舉行APEC峰會時與習近平會面，但目前尚未得到北京方面確認。官員說，卡尼正在尋求與中國大陸建立「戰略關係」。

卡尼一直推動改善與北京的關係，他的政府的外交部長本月早些時候訪問了北京並與對口官員會面。不過，在與加拿大最大的貿易夥伴美國進行微妙的貿易談判之際，卡尼試圖改善對中國大陸關係方面，面臨挑戰。

關稅 川普 加拿大 雷根

延伸閱讀

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

相關新聞

川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

川習會即將在下周四舉行，美國貿易代表署24日宣布，將基於美國「1974年貿易法案」的 301 條款中的授權，針對中國是否...

一支雷根關稅廣告引發新風暴…川普大怒 終止對加貿易談判

在加拿大發布一支反關稅廣告、使用美國前總統雷根批評關稅政策的錄音後，美國總統川普23日宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他...

美對陸出招 301調查伺候

紐約時報引述兩位知情人士報導，美國正準備調查中國大陸是否遵守總統川普第一任期時簽署的貿易協議。這項301條款的調查最快可...

美擬對中301調查！談判前累積籌碼、避免事後違約

紐約時報廿三日引述兩位知情人士報導，美國正準備調查中國大陸是否遵守總統川普第一任時簽署的一項貿易協議條款。這項三○一條款...

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

（德國之聲中文網）美中再次舉行貿易談判之際，中國商務部長王文濤表示，中國國家主席習近平強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。 本周五（10月24日），王文濤在中共四中全會新聞發布會上表示，中美前

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。