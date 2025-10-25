一支雷根關稅廣告引發新風暴…川普大怒 終止對加貿易談判

在加拿大發布一支反關稅廣告、使用美國前總統雷根批評關稅政策的錄音後，美國總統川普23日宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判，他24日又再度抨擊加拿大這個做法形同「騙人又被逮個正著」。

這則由加拿大安大略省出資製作的廣告引用了雷根1987年演說錄音。他當時批評關稅，指出「關稅措施表面看似愛國，但長期而言將傷害美國勞工與消費者」，最終導致貿易戰與失業潮。

川普在自家社群媒體平台Truth Social上怒斥：「基於他們極度惡劣的行為，所有與加拿大的貿易談判即刻終止。」

雷根基金會稍早也指控該廣告曲解雷根發言，且安大略政府未經授權使用錄音，正評估採取法律行動。

加拿大選擇引用雷根言論格外引人注目，因雷根在保守派陣營中影響力深厚。該廣告凸顯共和黨過往擁護自由貿易的立場，而此一立場先由川普在2016年勝選後開始扭轉，隨著他重返白宮，共和黨偏離自由貿易路線的速度更進一步加快。

川普今年稍早已對加拿大鋼鐵、鋁製品及汽車產品加徵關稅，渥太華隨即採取報復性措施。雙方已就鋼鋁產業協議進行數周談判。

另外，卡尼希望在下周亞太經合會議（APEC）峰會期間與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，藉由緩和與中國大陸的貿易緊張關係，來抵銷美國關稅影響。

一位加拿大政府官員23日在新聞簡報會上向記者表示，卡尼正尋求在10月31日至11月1日於韓國慶州舉行APEC峰會時與習近平會面，但目前尚未得到北京方面確認。官員說，卡尼正在尋求與中國大陸建立「戰略關係」。

卡尼一直推動改善與北京的關係，他的政府的外交部長本月早些時候訪問了北京並與對口官員會面。不過，在與加拿大最大的貿易夥伴美國進行微妙的貿易談判之際，卡尼試圖改善對中國大陸關係方面，面臨挑戰。