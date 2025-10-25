美對陸出招 301調查伺候

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

紐約時報引述兩位知情人士報導，美國正準備調查中國大陸是否遵守總統川普第一任期時簽署的貿易協議。這項301條款的調查最快可能於24日宣布。

2022年公布的資料數據顯示，中國大陸在購買美國飛機、黃豆、能源、服務及其他商品上，遠未達到對川普第一任承諾的目標。儘管根據過去經驗，這類調查需時數月，可能導致華府對中國大陸輸美商品加徵關稅，但也可能是美方企圖在下周南韓「川習會」前累積談判籌碼的策略之一。

美國國會授權成立的美中經濟與安全檢討委員會（USCC）前委員魏塞就認為，中國大陸對美國生產者及勞工造成「毀滅性」影響，中方過去對美方做出的相關承諾至今沒履行，中國大陸有必要因此被究責。美國貿易代表署（USTR）發言人婉拒對該報導回應。

另外華爾街日報報導，熟悉USTR相關規畫人士說，對中國大陸政府有無履行川普第一任所簽的美中第一階段貿易協議，該署正準備展開新一輪調查，該署第一步將向美國產業界和勞團徵詢意見，最快可能24日上午就公布。

在川習會前夕重提前述的第一階段貿易協議，恐惹惱中國政府。但前述人士指稱，美方挑此時採取行動，旨在向外界展現川普政府不會容忍他與中國國家主席習近平或其他外國領袖所簽協議出現「違約」行為。

該報導說，這將重燃美中間存在已久的貿易摩擦，並為近幾月來兩國在關鍵產業關稅與出口管制上又添火花。

