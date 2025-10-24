快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

德國之聲／ 德國之聲
白宮周四宣布，川普將於下周四（10月30日）上午與習近平舉行雙邊會晤。圖為2019年川習會。路透
白宮周四宣布，川普將於下周四（10月30日）上午與習近平舉行雙邊會晤。圖為2019年川習會。路透

（德國之聲中文網）美中再次舉行貿易談判之際，中國商務部長王文濤表示，中國國家主席習近平強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。

本周五（10月24日），王文濤在中共四中全會新聞發布會上表示，中美前4輪經貿談判顯示，雙方在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法。

本周五，中美代表將抵達馬來西亞開啟第5輪談判。中方代表團由副總理何立峰率領，美方由財長貝森特領銜。北京周四表示，此論談判將進行至下周一（10月27日）。

與此同時，東盟峰會將在馬來西亞首都吉隆坡開幕，美國總統川普將前往參加。

白宮周四宣布，川普將於下周四（10月30日）上午與習近平舉行雙邊會晤。川普表現出有把握與北京達成一項貿易協議。

中國外交部周五表示，習近平將於10月30日至11月1日訪問韓國，出席亞太經合組織峰會，但並未證實習近平將與川普會晤。

中國外交部發言人郭嘉坤表示，習近平將在亞太經合組織峰會上發表演說，並與其他領導人舉行雙邊會晤，包括韓國總統李在明。

在問及習近平與川普會晤一事時，郭嘉坤表示，中方將在適當時候發布進一步信息。

中美談判：從稀土到芯片管制

中美雙方此輪談判的具體內容尚未公開。不過，美國可能會談及中國對稀土的出口管制以及停止購買美國大豆。

中國則受到美國芯片技術出口管制的影響。此外，川普還威脅自11月1日起對中國產品征收100%的關稅

（德新社、路透社、法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

關稅 川普

延伸閱讀

四中全會創紀錄、鍘14高官 軍隊中委為何「只出不進」？

日媒：助習近平固權的「福建幫」 已從軍中消失

專家看中共四中：習近平用人而不信 已無人可用

川普習近平下週將訪韓 李在明將分別會晤兩元首

相關新聞

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸...

中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

（德國之聲中文網）美中再次舉行貿易談判之際，中國商務部長王文濤表示，中國國家主席習近平強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。 本周五（10月24日），王文濤在中共四中全會新聞發布會上表示，中美前

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼...

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

彭博分析：川習會達成全面協議難度高 鷹派擔心台灣被當交易籌碼

美國總統川普將在下周四（30日）與中國大陸國家主席習近平會面，彭博資訊說，川普設定目標要在這場重磅互動中快速取得成果，然...

雷根關稅廣告引發風暴！川普暴怒宣布：全面終止對加貿易談判

美國總統川普周四深夜宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判。此前，加拿大發布一支反關稅廣告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。