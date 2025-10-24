中美第五輪貿易談判 中方尚未證實川習會

（德國之聲中文網）美中再次舉行貿易談判之際，中國商務部長王文濤表示，中國國家主席習近平強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。

本周五（10月24日），王文濤在中共四中全會新聞發布會上表示，中美前4輪經貿談判顯示，雙方在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法。

本周五，中美代表將抵達馬來西亞開啟第5輪談判。中方代表團由副總理何立峰率領，美方由財長貝森特領銜。北京周四表示，此論談判將進行至下周一（10月27日）。

與此同時，東盟峰會將在馬來西亞首都吉隆坡開幕，美國總統川普將前往參加。

白宮周四宣布，川普將於下周四（10月30日）上午與習近平舉行雙邊會晤。川普表現出有把握與北京達成一項貿易協議。

中國外交部周五表示，習近平將於10月30日至11月1日訪問韓國，出席亞太經合組織峰會，但並未證實習近平將與川普會晤。

中國外交部發言人郭嘉坤表示，習近平將在亞太經合組織峰會上發表演說，並與其他領導人舉行雙邊會晤，包括韓國總統李在明。

在問及習近平與川普會晤一事時，郭嘉坤表示，中方將在適當時候發布進一步信息。

中美談判：從稀土到芯片管制

中美雙方此輪談判的具體內容尚未公開。不過，美國可能會談及中國對稀土的出口管制以及停止購買美國大豆。

中國則受到美國芯片技術出口管制的影響。此外，川普還威脅自11月1日起對中國產品征收100%的關稅。

（德新社、路透社、法新社）

