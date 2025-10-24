快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

中央社／ 東京24日綜合外電報導
美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，此行對區域內各國具有重大經濟意義。(歐新社)
美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，此行對區域內各國具有重大經濟意義。(歐新社)

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸而未決，且美中貿易爭端仍持續升溫。

川普（Donald Trump）本月26日至27日將出席在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，接著訪問日本，再於29日赴韓國參與亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並可能在韓國與中國國家主席習近平會面。

以下為法新社所彙整的各國關鍵議題。

●中國大陸：「川習會」將討論稀土？

川普跟習近平可能在韓國舉行會談前，中國國務院副總理何立峰將先赴馬來西亞與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行貿易談判。

美中貿易緊張局勢近日升溫後，川普22日表示，他希望與習近平「就一切事務達成協議」。

北京先前宣布將加強管制稀土元素出口，作為回應，川普揚言對中國加徵高額關稅。

●日本：高市早苗面臨挑戰

日本新任首相高市早苗將在東京接待川普。

美國今年7月同意降低對日關稅，但要求日方對美投資5500億美元作為交換條件。然而，東京僅承諾其中1%至2%為直接投資，其餘則以貸款跟擔保形式提供，川普與高市早苗會晤時可能談及這項分歧。

另項關鍵議題是華府可能要求東京停止自俄羅斯進口液化天然氣，俄國是日本的液化天然氣第3大供應國。

●韓國：邁向達成協議

首爾努力與華府達成貿易協議之際，貝森特上週談到，雙方接近完成協議。

韓國總統政策顧問金永範（Kim Yong-beom，音譯）則指出，兩國已獲重大進展，但協議細節尚待商榷。

川普7月宣布，同意將韓國銷美產品的關稅降至15%，交換條件是首爾承諾對美投資3500億美元。不過，投資相關條款仍在激辯中，且汽車關稅仍存。

●馬來西亞：協議進展順利

外界預期，馬來西亞將在川普訪問吉隆坡期間與華府敲定貿易協議。根據大馬首相安華（AnwarIbrahim），談判進度已達成99.9%。

安華表示，兩國政府也將簽署加強貿易跟投資的「初步協議」，且「半導體、人工智慧（AI）、數位與能源全包含在內」。

●印尼：等待協商再啟

雅加達和華府已於7月達成初步的關稅協議，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）先前曾說，最晚將於12月敲定對等關稅協議細節。

不過艾朗嘉20日提到，由於美國聯邦政府目前陷入停擺狀態，相關談判目前「暫停」。

●越南：家具出口面臨壓力

越南7月與美國達成關稅降至20%的協議，但仍面臨特定產業關稅的衝擊。

華府10月中旬對進口家具施加25%關稅，而家具高占越南對美出口10%。河內當局談到，希望以公平、平等和互惠為基礎，推動貿易協議的談判進程。

●印度：期盼和解

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計透過視訊參與東協峰會，新德里目前尚未與川普政府達成正式貿易協議。

華府8月將對印度商品關稅增至50%時，美印關係出現惡化，但川普跟莫迪後來均軟化措辭，兩國似乎有望和解。

關稅 川普

延伸閱讀

只剩碎磚…120年白宮東翼3天拆光 川普：只是個小建築

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

相關新聞

川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸...

白宮宣布川習會10/30舉行 川普：先談芬太尼

白宮23日宣布川習會確定舉行，指川普擬在30日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他頭一個與習近平討論的議題會是芬太尼...

川普不可靠 加拿大喊10年內提高非美國市場出口額1倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

彭博分析：川習會達成全面協議難度高 鷹派擔心台灣被當交易籌碼

美國總統川普將在下周四（30日）與中國大陸國家主席習近平會面，彭博資訊說，川普設定目標要在這場重磅互動中快速取得成果，然...

雷根關稅廣告引發風暴！川普暴怒宣布：全面終止對加貿易談判

美國總統川普周四深夜宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判。此前，加拿大發布一支反關稅廣告，...

美加貿易談判喊卡！川普怒斥加國引用雷根拍假廣告抹黑關稅政策

美國總統川普在美東時間23日深夜上真實社群發文宣布，立即終止美國與加拿大的所有貿易談判。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。