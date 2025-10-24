雷根關稅廣告引發風暴！川普暴怒宣布：全面終止對加貿易談判

美國總統川普周四深夜宣布，因為加拿大的「惡劣行徑」，他已下令終止所有與加拿大的貿易談判。此前，加拿大發布一支反關稅廣告，使用美國前總統雷根批評關稅政策的錄音。

這則由加拿大安大略省出資製作的廣告引用了雷根1987年演說錄音。他當時批評關稅，指出「關稅措施表面看似愛國，但長期而言將傷害美國勞工與消費者」，最終導致貿易戰與失業潮。

川普於深夜11時前在社群媒體平台Truth Social上怒斥：「基於他們極度惡劣的行為，所有與加拿大的貿易談判即刻終止。」

雷根基金會稍早也指控該廣告曲解雷根發言，且安大略政府未經授權使用錄音，正評估採取法律行動。

加拿大選擇引用雷根言論格外引人注目，因雷根在保守派陣營中影響力深厚。該廣告凸顯共和黨過往擁護自由貿易的立場，而此一立場先由川普在2016年勝選後開始扭轉，隨著他重返白宮，共和黨偏離自由貿易路線的速度更進一步加快。

安大略省長福特周二表示，聽說川普注意到這則廣告，「我想他應該不太高興」。

加拿大總理卡尼周四對記者表示，若與華府的各項貿易談判破裂，加拿大不會允許美國不公平地進入加國市場。

川普今年稍早已對加拿大鋼鐵、鋁製品及汽車產品加徵關稅，渥太華隨即採取報復性措施。雙方已就鋼鋁產業協議進行數周談判。