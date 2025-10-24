快訊

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

防堵非洲豬瘟為何不禁用廚餘餵黑毛豬？賴清德：貿然禁用病毒更易流竄

聽新聞
0:00 / 0:00

美加貿易談判喊卡！川普怒斥加國引用雷根拍假廣告抹黑關稅政策

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在白宮國宴廳舉行圓桌會議上回答提問。美聯社
美國總統川普23日在白宮國宴廳舉行圓桌會議上回答提問。美聯社

美國總統川普在美東時間23日深夜上真實社群發文宣布，立即終止美國與加拿大的所有貿易談判。

川普在發文中寫道：「雷根基金會剛剛宣布，加拿大欺騙性地使用一則廣告，這則廣告是假的，內容顯示雷根對關稅發表負面評論。」

川普宣稱，這則廣告花費7萬5千美元，目的在於干擾美國最高法院及其他法院的裁決。川普強調，關稅對美國的國家安全與經濟發展至關重要，並表示：「基於他們的惡劣行為，特此終止與加拿大的所有貿易談判。」

根據《華爾街日報》報導，這則廣告來自加拿大安大略省政府，引用前總統雷根批評關稅的言論，稱關稅表面上看似愛國，但「長期來看將傷害每位美國工人與消費者」，並可能引發「激烈的貿易戰」與失業潮。白宮對此尚未作出回應。

關稅 川普

延伸閱讀

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平於南韓會面

多家量子運算業者爭取聯邦注資

美中對抗升級！白宮擬祭關鍵軟體出口限令 科技業警戒

相關新聞

添談判籌碼？白宮宣布30日川習會 美方隨即擬啟動對中301調查

美國白宮23日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日在南韓會面。紐約時報則引述兩位知情人士報導，川普政府計...

美加貿易談判喊卡！川普怒斥加國引用雷根拍假廣告抹黑關稅政策

美國總統川普在美東時間23日深夜上真實社群發文宣布，立即終止美國與加拿大的所有貿易談判。

川普速報／白宮確認30日川習會 討論貿易與芬太尼問題

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •白宮確認川普將於本月30日在南韓與習近平舉行「川習會」，討論貿易與芬太尼問題；《時代雜誌》專欄作者高德斯坦警告，台灣領導人賴清德的高調主張可能加劇區域緊張，美國應謹慎節制介入；美國制裁俄羅斯石油巨頭引發中印減購俄油，凸顯全球能源與地緣政治的連鎖震盪。

美中對抗升級！白宮擬祭關鍵軟體出口限令 科技業警戒

美中對抗升級，為報復北京稀土限令，川普政府考慮限制大陸採購「關鍵軟體」做為反制，範圍可能涵蓋醫療設備、噴射發動機和筆電，...

陸副總理何立峰率團赴大馬 與美新一輪經貿磋商登場

大陸商務部表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰將於24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。路透報導，美國...

川普：與習近平將談妥「一切」問題

美國總統川普22日表示，預定下周與中國大陸國家主席習近平的「川習會」上，針對「一切」問題達成協議，包括稀土管制、黃豆購買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。