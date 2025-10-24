美加貿易談判喊卡！川普怒斥加國引用雷根拍假廣告抹黑關稅政策

美國總統川普在美東時間23日深夜上真實社群發文宣布，立即終止美國與加拿大的所有貿易談判。

川普在發文中寫道：「雷根基金會剛剛宣布，加拿大欺騙性地使用一則廣告，這則廣告是假的，內容顯示雷根對關稅發表負面評論。」

川普宣稱，這則廣告花費7萬5千美元，目的在於干擾美國最高法院及其他法院的裁決。川普強調，關稅對美國的國家安全與經濟發展至關重要，並表示：「基於他們的惡劣行為，特此終止與加拿大的所有貿易談判。」

根據《華爾街日報》報導，這則廣告來自加拿大安大略省政府，引用前總統雷根批評關稅的言論，稱關稅表面上看似愛國，但「長期來看將傷害每位美國工人與消費者」，並可能引發「激烈的貿易戰」與失業潮。白宮對此尚未作出回應。