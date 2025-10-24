川習會將登場 美前官員預期關稅稀土問題各有讓步

美國總統川普和中國國家主席習近平下週將在韓國舉行雙邊會。前白宮國安會官員韋德寧今天指出，他認為美中將做出一些「戰術性決定」，川普不會對中國商品加徵100%關稅，中方也會稍微讓步，不再堅持嚴格限制稀土出口。

白宮今天宣布，川普（Donald Trump）明晚將展開亞洲行，先後訪問馬來西亞、日本及韓國；訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將於30日和習近平舉行雙邊會。

這將是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也是他第2個總統任期內，首度和習近平會面。在美中貿易角力持續之際，這場川習會備受全球矚目。

●美中可能做出戰術性決定 關稅、稀土問題各有讓步

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（DennisWilder）今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場以「美中貿易戰」為主題的線上座談表示，他對這次川習會抱持樂觀態度，認為雙方會做出一些「戰術性決定」。

現為美國喬治城大學（Georgetown University）學者的韋德寧預期，川普不會對中國商品加徵100%關稅，而中方也會稍微退讓，不再堅持嚴格限制稀土出口的立場。

外電報導，川普昨天表示，他期待在會談期間能解決關於中國限制稀土出口的持續爭端，並贏得北京恢復向美國採購黃豆的承諾。

中國日前宣布對稀土出口實施大範圍限制，川普隨即揚言，自11月1日起對所有中國商品加徵100%的新關稅。中國為全球主要的稀土生產國，而稀土則是汽車、電子、國防等產業製造關鍵磁鐵的原料。

另外，韋德寧分析，川習會預計觸及的議題還包括俄烏戰爭，川普顯然希望對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）施加更大壓力，因此希望中國也成為施壓的一部分。

其他還有中國對美投資及台灣議題等，他指出，這包括習近平是否會試圖施壓川普，要求他發表某種新的對台立場聲明，讓華府看似從目前美台之間的密切關係中後退。

韋德寧認為，這是一系列很大的議題，相信這也是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人建議川普不要在此時赴北京訪問，而選在韓國APEC場邊會晤的原因。

●美中對北京峰會各有盤算 川普訪中時間待談判進展而定

韋德寧分析，目前美中雙方尚未有足夠共識來舉辦盛大、隆重的北京峰會，因此川普才說，預計明年初訪問中國。不過，川普訪中的具體時間點還得看貝森特和中方的經貿談判能取得多少進展而定。

他指出，川普希望帶著大規模的企業代表團一同訪中，就像他之前訪問沙烏地阿拉伯一樣，而習近平也希望向川普展示「新中國」面貌。就他了解，中方希望安排川普體驗搭乘高鐵，從北京出發到上海。

韋德寧表示，美中領導人都很看重北京峰會，但他認為，必須等到各項條件具備時，川普才會點頭答應，「因為他（川普）知道這對中方來說，將是一項大禮」。