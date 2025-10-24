添談判籌碼？白宮宣布30日川習會 美方隨即擬啟動對中301調查

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）2019年出席大阪G20峰會時，與中國國家主席習近平（右）舉行場邊會議。美聯社
美國總統川普（左）2019年出席大阪G20峰會時，與中國國家主席習近平（右）舉行場邊會議。美聯社

美國白宮23日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日在南韓會面。紐約時報則引述兩位知情人士報導，川普政府計畫針對中國未能履行其在川普首任期簽署之貿易協議中的承諾，展開新一輪貿易調查。

這項調查最快可能於24日宣布，將由美國貿易代表署（USTR）依據1974年《貿易法》第301條啟動。301條款允許美方調查他國貿易做法是否損及美國利益，並可能為加徵中國進口商品關稅鋪路。不過，目前尚未作出最終決定。

2022年公布的數據顯示，中國在購買美國飛機、大豆、能源、服務及其他產品方面，遠未達到當初的協議目標。歷史經驗顯示，此類調查往往需時數月，可能導致更多關稅並升高美中緊張局勢，但也可能是美方在「川習會」前累積談判籌碼的策略之一。USTR發言人拒絕回應。

專家認為，川習會可能會嘗試穩定雙邊關係，但就在宣布雙方會見前幾天決定啟動調查，凸顯美中貿易戰帶來的經濟風險，可能對雙方企業造成嚴重影響。

華爾街日報指出，重新討論第一階段協議可能會冒犯中國政府，尤其距高風險的川習會晤僅剩數日。不過，知情人士表示，美方此舉意在釋放明確訊號：無論協議簽署對象是習近平或其他外國領袖，美國都不會容忍任何違約行為。

