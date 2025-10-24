川普將會習近平 駐美代表處：與美行政部門密切溝通

快訊

中央社／ 華盛頓23日專電

高度受矚的川習會30日舉行，台灣議題料成討論焦點之一。美方是否循例會後向台灣簡報，駐美代表處今天表示，將與美國相關部門保持密切溝通。駐美代表俞大㵢先前則提到，沒有跡象顯示台灣將成交易對象。

白宮今天宣布，美國總統川普（Donald Trump）將在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平會晤，但未透露其他具體內容。這將是兩人2019年在日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。

中國官員與美方見面，幾無例外地要求美方以更強硬的「反對台灣獨立」取代傳統的「不支持台灣獨立」表述。此外，隨著美中領導人會面日期進入倒數，川普又盼與中國達成貿易協定下，有分析指台灣恐怕淪為籌碼。

美國智庫布魯金斯研究所 （Brookings Institution）研究員派翠西亞・金（Patricia M. Kim）9月撰文指出，由「不支持」改為語氣更強烈的「反對」，這不只是語義上的轉變，可能會被解讀為美國政策與北京主權主張保持一致。同時，中國一定會反對美國對台軍售，其中許多軍售仍在籌備中。

她呼籲美國政府明確表示，無論是政策措詞或是美國對台灣自衛能力的支持，都不在談判範圍之內。立場保持一致至關重要，這不只是原則問題，也是對未來脅迫行為的嚇阻。

派翠西亞・金表示，任何表明華府可能在長期台灣政策上妥協的訊號，都會鼓舞北京加大施壓，並削弱美國在整個印太地區的可信度。

駐美代表俞大㵢則於8日對媒體指出，台灣被當「談判籌碼」的情形應不會發生。美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）1日受訪時也說，川普曾清楚表示，美國不會改變一中政策，也遵循台灣關係法、三公報及六項保證。

俞大㵢說，兩個強權能溝通減少彼此誤會、消彌雙邊從貿易、科技到俄羅斯侵入烏克蘭等相關議題的問題，並非壞事。駐美代表處將密切注意，但沒有任何跡象顯示台灣會是被交易的對象。

APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表台灣出席。外交部長林佳龍16日表示，正安排並爭取林信義與川普等領袖會晤。

