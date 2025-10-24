川普：與習近平將談妥「一切」問題

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普22日表示，預定下周與中國大陸國家主席習近平的「川習會」上，針對「一切」問題達成協議，包括稀土管制、黃豆購買、俄烏戰爭及限制核武等。

美國財政部長貝森特22日表示，川普目前計劃在南韓舉行的亞太經合會議（APEC）峰會期間與習近平舉行一次「場邊交談」。

川普則表示，他期待與習近平下周在南韓會晤時達成協議，內容可能包括中國大陸恢復購買美國黃豆以及限制核武器。

川普還計劃和習近平討論中國大陸採購俄羅斯石油、以及如何終止俄烏戰爭，「我認為我們將達成協議」，他相信習近平對俄烏戰爭的看法已出現轉變，願意討論終結這場戰爭。

關稅 川普

延伸閱讀

恐損毀古蹟！川普要建的宴會廳比白宮還大 保護組織喊停

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

川普求償聯邦2.3億 怎麼賠？他說了算

相關新聞

川普：有信心將與習達成「一切」協議 包括黃豆、稀土

美國總統川普廿二日表示，他認為與中國大陸國家主席習近平預定（卅日）舉行的會晤中，將就「一切」問題達成協議。

美中對抗升級！白宮擬祭關鍵軟體出口限令 科技業警戒

美中對抗升級，為報復北京稀土限令，川普政府考慮限制大陸採購「關鍵軟體」做為反制，範圍可能涵蓋醫療設備、噴射發動機和筆電，...

陸副總理何立峰率團赴大馬 與美新一輪經貿磋商登場

大陸商務部表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰將於24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。路透報導，美國...

川普：與習近平將談妥「一切」問題

美國總統川普22日表示，預定下周與中國大陸國家主席習近平的「川習會」上，針對「一切」問題達成協議，包括稀土管制、黃豆購買...

中美今第5輪經貿會談 何立峰赴大馬 貝森特盼談稀土

中美新一輪高層經貿會談明天起在馬來西亞吉隆坡舉行。大陸商務部昨天宣布，國務院副總理何立峰十月廿四至廿七日率團赴馬來西亞與...

中美啟動第5輪經貿磋商！何立峰24至27日率團赴馬國與美談判

大陸商務部發言人23日表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰將於10月24至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。