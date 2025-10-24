川普：與習近平將談妥「一切」問題
美國總統川普22日表示，預定下周與中國大陸國家主席習近平的「川習會」上，針對「一切」問題達成協議，包括稀土管制、黃豆購買、俄烏戰爭及限制核武等。
美國財政部長貝森特22日表示，川普目前計劃在南韓舉行的亞太經合會議（APEC）峰會期間與習近平舉行一次「場邊交談」。
川普則表示，他期待與習近平下周在南韓會晤時達成協議，內容可能包括中國大陸恢復購買美國黃豆以及限制核武器。
川普還計劃和習近平討論中國大陸採購俄羅斯石油、以及如何終止俄烏戰爭，「我認為我們將達成協議」，他相信習近平對俄烏戰爭的看法已出現轉變，願意討論終結這場戰爭。
