美中對抗升級！白宮擬祭關鍵軟體出口限令 科技業警戒

美中對抗升級，為報復北京稀土限令，川普政府考慮限制大陸採購「關鍵軟體」做為反制，範圍可能涵蓋醫療設備、噴射發動機和筆電，科技業全面警戒。有廠商不諱言，若美中關係走到最糟的一步，「那大家也都跟著不用玩了，就是全球經濟將面臨蕭條局面」。

白宮並未揭露「關鍵軟體」細節。法人指出，美國不僅掌握半導體晶片設計關鍵EDA軟體設計工具，還握有Android、Windows等手機、筆電、消費性電子產品必備的關鍵作業軟體，大陸是重要手機、筆電與消費性電子市場，若美方限制關鍵軟體輸入，「茲事體大」。

美國關鍵軟體出口限令

法人分析，若少了美系廠商的「關鍵軟體」支援，所有終端裝置恐無法運作，不僅攸關華為、小米等陸系品牌後市，也牽動宏碁、華碩等台廠，甚至戴爾、惠普等國際品牌大陸銷售，進而影響聯發科等晶片大廠出貨，廣達、仁寶等代工廠也會受衝擊。

彭博資訊引述知情官員透露，內部討論仍在進行中。此前路透報導，美方正在考慮一項計畫，限制廣泛軟體出口到中國，從筆電一直到噴射機引擎。

路透的報導並未指出具體限制內容或時間表，但美方官員指出，這項提議的行動範圍廣泛，「所有能想像到的東西都是美國軟體做的」，川普政府官員也可能只宣布這項措施以施壓中國大陸，不會落實。

美國財政部長貝森特22日在談到是否考慮管制對陸軟體出口時說：「不排除所有選項。如果這些出口管制措施，不論是軟體、發動機還是其他項目付諸實施，都可能會和七大工業國（G7）盟友協調。」

美國近年已對俄羅斯祭出多項出口管制，包括企業資源規畫（ERP）、客戶關係管理（CRM）與電腦輔助設計（CAD）軟體。

目前美方對中國管制主要集中在AI晶片、設備等硬體領域，但今年5月，美國政府要求企業停止提供中國EDA設計軟體。

PC業界人士分析，由於川普新一波政策缺乏細節，目前尚不能判斷影響範圍，但可以肯定的是，若美方真的對陸方祭出筆電軟體限令，如微軟Windows作業系統或Office工作軟體，此舉將直接打擊陸系廠商華為及小米筆電產品線。

業界研判，若川普限令範圍擴及到內有美方軟體不能賣進中國，則可能波及到惠普、戴爾及宏碁、華碩產品在大陸市場銷售。

半導體業界人士則表示，北京握有稀土牌，美方現在也打出軟體牌，都想要互相掐脖子，就看雙方如何談判。（編譯劉忠勇、記者鐘惠玲、蕭君暉、吳凱中）