陸副總理何立峰率團赴大馬 與美新一輪經貿磋商登場

大陸商務部表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰將於24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。路透報導，美國貿易代表葛里爾和財長貝森特22日已前往吉隆坡，貝森特此前受訪已透露，將與大陸官員在馬來西亞會面，力求在川習會前，解決大陸稀土出口管制問題。

央視新聞報導，大陸商務部昨（23）日以發言人名義發布答記者問，宣布中美將在馬來西亞舉行第五輪經貿磋商。發言人表示，中美雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的「重要問題」進行磋商。但未進一步說明涉及哪些議題。

中美第五輪經貿磋商

美國貿易代表葛里爾22日表示，他與美國財長貝森特將先後前往馬來西亞，並與大陸官員舉行會談，討論北京的稀土出口管制措施，並確保美國總統川普和大陸國家主席習近平下周在南韓亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。

美國財政部長貝森特22日也說，大陸針對稀土出口提出的許可制度「既不可行，也不可接受」，若無法通過談判促使中方暫停相關計畫或獲得其他緩解措施，美國和西方盟友正考慮應對方案。但他沒有透露具體細節。

貝森特表示，希望中美雙方能在本周末解決此事，讓兩國領導人能以更積極的基調展開會談。

川普計劃前往吉隆坡參加26日開幕的東協（ASEAN）會議，27日訪日，再轉往南韓，參加31日至11月1日在慶州舉行的APEC領袖會議。

近期由於大陸宣布收緊稀土出口管制，美、中相互徵收港口費等因素，中美貿易爭端進一步升級。何立峰18日與貝森特、葛里爾舉行視訊通話，雙方同意盡快舉行新一輪經貿磋商。