中美啟動第5輪經貿磋商！何立峰24至27日率團赴馬國與美談判

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部發言人23日表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰（左）將於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。圖為9月何立峰與美國財長貝森特（右）在西班牙馬德里展開經貿會談的資料照片。圖／新華社
大陸商務部發言人23日表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰將於10月24至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。美國財長貝森特此前受訪已透露，將於25至26日與大陸官員在馬來西亞會面，力求在月底川習會前，解決大陸稀土出口管制問題。

央視新聞報導，大陸商務部23日下午以發言人名義發布答記者問，宣布中美將在馬來西亞舉行新一輪經貿磋商。發言人表示，中美雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的「重要問題」進行磋商。但未進一步說明涉及哪些議題。

美國貿易代表葛里爾22日表示，他與美國財長貝森特將先後前往馬來西亞，並與大陸官員舉行會談，討論北京的稀土出口管制措施，並確保美國總統川普和大陸國家主席習近平下周在南韓亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。

美國財政部長貝森特22日也說，他將在當晚前往馬來西亞。他並指，大陸針對稀土出口提出的許可制度「既不可行，也不可接受」，如果美中無法通過談判促使中方暫停相關計畫或獲得其他緩解措施，美國和西方盟友正考慮應對方案。但他沒有透露具體細節。

貝森特表示，希望中美雙方能在本周末解決此事，讓兩國領導人能以更積極的基調展開會談。

中美此次會晤將是雙方的第5輪談判，先前何立峰與貝森特曾分別在瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里進行經貿磋商。

近期，由於大陸宣布收緊稀土出口管制，美、中相互徵收港口費等因素，中美貿易爭端進一步升級。何立峰18日與貝森特、葛里爾舉行視訊通話，雙方同意盡快舉行新一輪經貿磋商。

攻擊對方陣營難纏者 美中談判慣用聲東擊西

不僅祭「以升級促降級」 美媒指美中貿易戰：都鎖定對方難纏者攻擊

最近公開露面是7年前 97歲陸前總理朱鎔基託人問候「這活動」

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

中美啟動第5輪經貿磋商！何立峰24至27日率團赴馬國與美談判

李在明談對美關稅協商：需要很多時間跟努力調整

南韓總統李在明23日就與美國的關稅協商後續討論表示：「我相信最終會達成理性且令人充分信服的合理結果。」

川普擬限制美軟體出口中國！香港航空剉咧等 最慘情況曝光

香港南華早報23日報導，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令。然而，香港航空業高度仰賴美國技術...

美中貿易代表周末會面 美財長認：稀土管制談判失敗擬反擊

根據路透報導，美國正在計畫一系列軟體驅動產品的出口控管，從筆記型電腦到飛機引擎等，旨在反擊中國的稀土出口管制，美國財政部...

韓美傳研擬分8年投資2000億美元化解關稅僵局 李在明怒批美方苛刻

南韓總統室政策室長金容範與產業通商部長金正官22日在美國華府，與美國商務部長盧特尼克就雙邊經貿事務展開磋商，就剩餘的關鍵...

紐時：川普拓展美國稀土　低價影響民間投資意願

「紐約時報」報導，川普政府採取多項非傳統手段提高美國稀土供應量，但設廠生產需要時間，前景未明。業界認為，政府除了投資仍須...

