李在明談對美關稅協商：需要很多時間跟努力調整

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明談到對美關稅談判，表示很花時間，但最後會有合理結果。歐新社

南韓總統李在明23日就與美國的關稅協商後續討論表示：「我相信最終會達成理性且令人充分信服的合理結果。」

韓聯社報導，李在明在當天公開的美國CNN採訪中，對於「是否能藉由亞太經濟合作會議（APEC）達成韓美貿易協定？」的提問表示：「似乎需要相當多時間與努力來調整與修正。」

此番話被解讀為，李在明強調即便需要花費一些時間，也必須達成此前多次提及的「具有商業合理性」的結論。

針對CNN記者後續提問，關於美國總統川普要求「先行投資」一事，且美國國內也有人批評此舉為「掠奪」，李在明回應：「我們最終仍會達成令人充分信服的合理結果。」

南韓總統辦公室政策室長金容範和產業通商部長官金正官22日在華盛頓同美國商務部長盧特尼克就雙邊經貿事務進行磋商。金容範會後表示，韓美就剩下的關鍵議題進行討論並取得了一定進展，但還需要進一步討論。

被記者問及談判是否進入收尾階段，金容範否認，但未透露剩餘焦點議題以及進展情況。分析認為，對於韓方對美投資3500億美元的方案，雙方可能重點討論以現金形式投資的比例及資金投入周期等具體問題。

