川普擬限制美軟體出口中國！香港航空剉咧等 最慘情況曝光

香港南華早報23日報導，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令。然而，香港航空業高度仰賴美國技術與軟體系統，從空中交通管理到飛行控制關鍵環節皆需依賴美企支援。專家警告，若美國對港實施關鍵軟體出口管制，香港航空運作恐面臨嚴重衝擊，最糟情況可能癱瘓。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年（Warren Chim Wing-nin）表示，香港民航處的空中交通管理系統由美國雷神公司（Raytheon）提供，軟體更新也由該公司負責。他補充，美國的漢威聯合國際（Honeywell Aerospace）與柯林斯航太（Collins Aerospace）也是主要的飛行管理系統供應商，而許多航空公司則使用美國波音製造的飛機。

詹永年指出，若關鍵系統無法獲得軟體更新以修復漏洞或提升功能，香港航空業將陷入癱瘓。最糟情況下，若美國聯邦航空總署（FAA）發布適航指令，要求升級飛控系統以排除安全隱患，而香港未能遵守，任何飛機的運作都將屬非法。

他說，「香港不可能找到替代系統，即便是空中巴士（Airbus）飛機，也使用美國製造的零件，例如引擎與導航系統」。

香港專業飛行員協會主席張敬龍（Steven Dominique Cheung）指出，香港航空業與美國技術緊密相連，脫鉤並不現實。若無法取得軟體或零件更新，將影響飛行安全與國際接軌。

張敬龍以俄羅斯為例，指出遭制裁後航空零件短缺導致飛機老化、風險升高，警告香港若失去關鍵軟體與零件供應，整體航空生態將受衝擊，即使仍可運作也將飽受干擾。

他強調，更換系統成本高昂、過程繁複，「對航空公司而言，等同從零開始，得不償失。」

對此，香港民航處發言人表示，該部門已設有多層防護措施，包括系統與服務備援、供應商多元化，以及嚴謹的應變安排，以確保機場運作順暢與安全。他補充，當局正密切監測情勢，以確保系統與營運持續穩定。