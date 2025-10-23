快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

川普擬限制美軟體出口中國！香港航空剉咧等 最慘情況曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
專家警告，若美國對港實施關鍵軟體出口管制，香港航空運作恐面臨嚴重衝擊，最糟情況可能癱瘓。美聯社
專家警告，若美國對港實施關鍵軟體出口管制，香港航空運作恐面臨嚴重衝擊，最糟情況可能癱瘓。美聯社

香港南華早報23日報導，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令。然而，香港航空業高度仰賴美國技術與軟體系統，從空中交通管理到飛行控制關鍵環節皆需依賴美企支援。專家警告，若美國對港實施關鍵軟體出口管制，香港航空運作恐面臨嚴重衝擊，最糟情況可能癱瘓。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年（Warren Chim Wing-nin）表示，香港民航處的空中交通管理系統由美國雷神公司（Raytheon）提供，軟體更新也由該公司負責。他補充，美國的漢威聯合國際（Honeywell Aerospace）與柯林斯航太（Collins Aerospace）也是主要的飛行管理系統供應商，而許多航空公司則使用美國波音製造的飛機。

詹永年指出，若關鍵系統無法獲得軟體更新以修復漏洞或提升功能，香港航空業將陷入癱瘓。最糟情況下，若美國聯邦航空總署（FAA）發布適航指令，要求升級飛控系統以排除安全隱患，而香港未能遵守，任何飛機的運作都將屬非法。

他說，「香港不可能找到替代系統，即便是空中巴士（Airbus）飛機，也使用美國製造的零件，例如引擎與導航系統」。

香港專業飛行員協會主席張敬龍（Steven Dominique Cheung）指出，香港航空業與美國技術緊密相連，脫鉤並不現實。若無法取得軟體或零件更新，將影響飛行安全與國際接軌。

張敬龍以俄羅斯為例，指出遭制裁後航空零件短缺導致飛機老化、風險升高，警告香港若失去關鍵軟體與零件供應，整體航空生態將受衝擊，即使仍可運作也將飽受干擾。

他強調，更換系統成本高昂、過程繁複，「對航空公司而言，等同從零開始，得不償失。」

對此，香港民航處發言人表示，該部門已設有多層防護措施，包括系統與服務備援、供應商多元化，以及嚴謹的應變安排，以確保機場運作順暢與安全。他補充，當局正密切監測情勢，以確保系統與營運持續穩定。

關稅 川普

延伸閱讀

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

川習會前台灣焦慮升高！外媒：賴政府急拉攏MAGA 理念落差考驗民進黨

川普對中國出「軟體戰」！擬限制美國軟體出口 網酸：TACO劇本又來了

雙普會取消！川普稱現在不是時候 美財政部加碼對俄石油開鍘

相關新聞

川普擬限制美軟體出口中國！香港航空剉咧等 最慘情況曝光

香港南華早報23日報導，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令。然而，香港航空業高度仰賴美國技術...

美中貿易代表周末會面 美財長認：稀土管制談判失敗擬反擊

根據路透報導，美國正在計畫一系列軟體驅動產品的出口控管，從筆記型電腦到飛機引擎等，旨在反擊中國的稀土出口管制，美國財政部...

韓美傳研擬分8年投資2000億美元化解關稅僵局 李在明怒批美方苛刻

南韓總統室政策室長金容範與產業通商部長金正官22日在美國華府，與美國商務部長盧特尼克就雙邊經貿事務展開磋商，就剩餘的關鍵...

紐時：川普拓展美國稀土　低價影響民間投資意願

「紐約時報」報導，川普政府採取多項非傳統手段提高美國稀土供應量，但設廠生產需要時間，前景未明。業界認為，政府除了投資仍須...

川普預期與習近平將談妥「一切」包括稀土、黃豆、俄烏、核武

美國總統川普周三（22日）表示，他認為自己將在與中國大陸國家主席習近平預定舉行的會晤中，就「一切」問題達成協議。

白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

白宮官員周三表示，為報復中國大陸管制稀土出口，川普政府考慮限制陸方採購關鍵軟體做為反制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。