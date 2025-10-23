快訊

美中貿易代表周末會面 美財長認：稀土管制談判失敗擬反擊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。歐新社

根據路透報導，美國正在計畫一系列軟體驅動產品的出口控管，從筆記型電腦到飛機引擎等，旨在反擊中國的稀土出口管制，美國財政部長22日受訪時證實此事，他表示，這是以防美中之間無法暫停或緩解中國的稀土出口管制，所擬定的應變計畫。

貝森特22日接受福斯商業新聞訪問，他指出，美中貿易代表即將在本周末在馬來西亞首都吉隆坡會面，指美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）已經出發，而他預計22日晚間出發，計畫周末與中國國務院副總理何立峰。貝森特與何立峰已在上周五先行通話。

貝森特指出，中國近期宣布稀土出口管制，這是中國對抗全世界，並認為中國這樣的做法不可行，還令人無法接受。

貝森特表示，美國正在考量如果無法暫停或緩解中國的稀土出口管制，美國和盟友該如何應變。

貝森特說，他希望美中這個周末就能解決這個問題，讓美中領袖能夠在更正面的氣氛下見面；貝森特說，美國總統川普非常尊敬中國國家主席習近平，兩人也經常聯繫，不該在川普第二任期的首次會面之中，浪費時間來解決某些問題；貝森特認為，美中領袖應該利用本次會面來推進更有建設性的對話。

貝森特說，美中之間近日已成功降低情勢，他很樂觀，認為美中貿易代表之間會有豐盛的對話。

