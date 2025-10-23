快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

韓美傳研擬分8年投資2000億美元化解關稅僵局 李在明怒批美方苛刻

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明（右）1日與國防部長官安圭伯（左）在鷄龍市舉行的第77屆南韓國軍日紀念儀式上檢閱儀隊。
南韓總統李在明（右）1日與國防部長官安圭伯（左）在鷄龍市舉行的第77屆南韓國軍日紀念儀式上檢閱儀隊。

南韓總統室政策室長金容範與產業通商部長金正官22日在美國華府，與美國商務部長盧特尼克就雙邊經貿事務展開磋商，就剩餘的關鍵議題討論取得一定進展，但仍需進一步磋商。一名華府知情人士向韓媒透露，雙方正研擬一項方案，即南韓在8年內對美投資2000億美元，每年約250億美元，以解決韓美關稅談判問題。

韓聯社報導，被問及談判是否已進入收尾階段時，金容範表示否定，但未進一步透露細節。分析指出，針對韓方擬對美投資3500億美元的方案，雙方可能會聚焦於現金投資比例及資金投入週期等具體問題。

消息人士向朝鮮日報表示，其中1500億美元將通過信用擔保方式承擔，南韓則將直接投資2000億美元，「這項方案據報反映美方的意圖。」

南韓外匯儲備截至9月底為4220億美元，3500億美元約占總額的83%。相較於華府先前要求在美國總統川普任期內一次性支付3500億美元，此做法降低南韓投資的直接規模、減輕現金負擔並延長時程。

然而，南韓央行總裁李昌鏞20日在國會聽證會上指出，南韓年度外匯調度能力估計約150至200億美元。擬議的每年250億美元投資仍超出在不對外匯市場造成衝擊下的可調度規模，將需要動用最大可用外匯儲備。若強行執行，可能引發市場衝擊，對韓方構成重大負擔。

不過，美方也了解南韓可用外匯的範圍，反而可能視為「可從韓方獲得的最大額度」。執政黨共同民主黨的一名消息人士表示：「據聞李在明總統21日聽取金容範簡報後非常生氣，指出美方仍提出苛刻要求」

目前尚不清楚分8年投資2000億美元是否需要全額現金支付，還是包含附帶還款選項的貸款，利潤分配則是另一個關鍵問題。金永範與金正寬計劃在與盧特尼克進行一日會談後立即返韓。若未達成協議，談判可能延長至慶洲亞太經合會（APEC）峰會之後。

一名總統室官員表示：「結果取決於美方是否接受我們的提案，我們既不樂觀也不悲觀。」

關稅 川普

延伸閱讀

韓美峰會29日登場！傳將宣布關稅與核能協議 文件可能內容曝光

美製汽車關稅降至零？龔明鑫說了談判稅率底線

H-1B收10萬元申請費 美國共和黨議員罕見反對

APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件

相關新聞

川普擬限制美軟體出口中國！香港航空剉咧等 最慘情況曝光

香港南華早報23日報導，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令。然而，香港航空業高度仰賴美國技術...

美中貿易代表周末會面 美財長認：稀土管制談判失敗擬反擊

根據路透報導，美國正在計畫一系列軟體驅動產品的出口控管，從筆記型電腦到飛機引擎等，旨在反擊中國的稀土出口管制，美國財政部...

韓美傳研擬分8年投資2000億美元化解關稅僵局 李在明怒批美方苛刻

南韓總統室政策室長金容範與產業通商部長金正官22日在美國華府，與美國商務部長盧特尼克就雙邊經貿事務展開磋商，就剩餘的關鍵...

紐時：川普拓展美國稀土　低價影響民間投資意願

「紐約時報」報導，川普政府採取多項非傳統手段提高美國稀土供應量，但設廠生產需要時間，前景未明。業界認為，政府除了投資仍須...

川普預期與習近平將談妥「一切」包括稀土、黃豆、俄烏、核武

美國總統川普周三（22日）表示，他認為自己將在與中國大陸國家主席習近平預定舉行的會晤中，就「一切」問題達成協議。

白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

白宮官員周三表示，為報復中國大陸管制稀土出口，川普政府考慮限制陸方採購關鍵軟體做為反制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。