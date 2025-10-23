韓美傳研擬分8年投資2000億美元化解關稅僵局 李在明怒批美方苛刻

南韓總統室政策室長金容範與產業通商部長金正官22日在美國華府，與美國商務部長盧特尼克就雙邊經貿事務展開磋商，就剩餘的關鍵議題討論取得一定進展，但仍需進一步磋商。一名華府知情人士向韓媒透露，雙方正研擬一項方案，即南韓在8年內對美投資2000億美元，每年約250億美元，以解決韓美關稅談判問題。

韓聯社報導，被問及談判是否已進入收尾階段時，金容範表示否定，但未進一步透露細節。分析指出，針對韓方擬對美投資3500億美元的方案，雙方可能會聚焦於現金投資比例及資金投入週期等具體問題。

消息人士向朝鮮日報表示，其中1500億美元將通過信用擔保方式承擔，南韓則將直接投資2000億美元，「這項方案據報反映美方的意圖。」

南韓外匯儲備截至9月底為4220億美元，3500億美元約占總額的83%。相較於華府先前要求在美國總統川普任期內一次性支付3500億美元，此做法降低南韓投資的直接規模、減輕現金負擔並延長時程。

然而，南韓央行總裁李昌鏞20日在國會聽證會上指出，南韓年度外匯調度能力估計約150至200億美元。擬議的每年250億美元投資仍超出在不對外匯市場造成衝擊下的可調度規模，將需要動用最大可用外匯儲備。若強行執行，可能引發市場衝擊，對韓方構成重大負擔。

不過，美方也了解南韓可用外匯的範圍，反而可能視為「可從韓方獲得的最大額度」。執政黨共同民主黨的一名消息人士表示：「據聞李在明總統21日聽取金容範簡報後非常生氣，指出美方仍提出苛刻要求」

目前尚不清楚分8年投資2000億美元是否需要全額現金支付，還是包含附帶還款選項的貸款，利潤分配則是另一個關鍵問題。金永範與金正寬計劃在與盧特尼克進行一日會談後立即返韓。若未達成協議，談判可能延長至慶洲亞太經合會（APEC）峰會之後。

一名總統室官員表示：「結果取決於美方是否接受我們的提案，我們既不樂觀也不悲觀。」