紐時：川普拓展美國稀土　低價影響民間投資意願

「紐約時報」報導，川普政府採取多項非傳統手段提高美國稀土供應量，但設廠生產需要時間，前景未明。業界認為，政府除了投資仍須介入市場提高價格，民間業者才能持續有效投資。

紐約時報（New York Times）報導，美國政府近期努力推動稀土自主，包括入股數家礦業公司，建立庫存機制，透過價格控制與課徵進口關稅支持本土礦業，與澳洲簽署協議投資數十億美元提高產量等；稀土也是月底舉行的七大工業國集團（G7）峰會中的主題之一。

部分學者與業界人士稱許總統川普（DonaldTrump）一如歷屆美國總統，推動降低依賴中國稀土的多項作為，但美國高度仰賴中國進口稀土的困境非一夕間可解決。

目前情況是在美國境外即使有設備與技術進行生產，設置工廠到開採冶煉仍需數年時間，何況中國政府已限制技術與裝備出口，美國納稅人也得承擔業者失敗的投資風險。

非營利機構「確保美國未來能源」（SecuringAmerica’s Future Energy）礦物中心執行主任杭特（Abigail Hunter）表示，川普政府已積極處理稀土問題，但美國發展稀有礦物供應鏈需要時間。除非改變對這些物質重要性的思維，否則礦產供應危機會持續發生。

中國曾對日本、澳洲、南韓與愛沙尼亞祭出類似禁令。拜登（Joe Biden）執政時期曾檢視美國依賴中國礦產情況，但採礦嚴重影響環境，取得官方許可後仍需數年才能設廠生產，當時政府未積極投入。學者指出，美國也曾討論國際合作，但中國低價傾銷，這些計畫欠缺競爭力。

拜登時期的前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）表示，當時很清楚問題但無法有效解決。中國官員私下向川普政府說明，稀土出口核可系統無意擴大國際衝擊，是美方誤解中方用意，但北京不太可能撤回管制令，中方應該不會屈服。

智庫「席佛拉多政策推動」（Silverado PolicyAccelerator）執行長史都華（Sarah Stewart）認為，部分民營企業試著用不同手法確保美國國內礦物供應，但政府如果不介入市場提高價格，業者很難持續投入必要資金。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普政府承諾將動用所有資源維護國家與經濟安全，川普進白宮辦公室那天，美國依賴外國的年代就已告終。