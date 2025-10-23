川普預期與習近平將談妥「一切」包括稀土、黃豆、俄烏、核武

美國總統川普周三（22日）表示，他認為自己將在與中國大陸國家主席習近平預定舉行的會晤中，就「一切」問題達成協議。

他在白宮說：「我認為我們甚至可能就核武達成協議。」川普同時提到，兩人潛在協議內容可能涵蓋稀土、黃豆等項目；他還將與習近平討論如何結束俄烏戰爭以及中國購買俄羅斯石油等問題。

川普周三針對與克里姆林宮有關的主要能源公司，宣布實施新一輪制裁。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特時，對記者表示，「我真正要跟他們談的是：我們如何結束俄羅斯和烏克蘭的戰爭，不管是透過石油、能源，還是其他任何事項」，「而且我認為他（習近平）會非常樂於回應」。

川普指出，他相信習近平對俄羅斯總統普丁能產生「重大影響」。他周三稍早已宣布取消原定與普丁協調會談，並說將實施更多制裁來進一步施壓莫斯科停止俄烏戰爭。「他是一個非常強勢的領導人，統領一個非常大的國家」，川普談到習近平時這麼說，「我認為他能產生很大的影響力，而且我們當然會談到俄羅斯與烏克蘭」。

他同時預期在此次與習近平的會談中，解決與中國之間有關稀土出口的持續爭端，並且獲得北京承諾恢復向美國購買黃豆。此外，雙方也將討論削減核武庫存的協議。

川普說：「我認為，我們將就一切達成協議。」