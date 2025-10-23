快訊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

川普預期與習近平將談妥「一切」包括稀土、黃豆、俄烏、核武

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普22日在白宮橢圓形辦公室，會晤北約秘書長呂特。 美聯社
美國總統川普22日在白宮橢圓形辦公室，會晤北約秘書長呂特。 美聯社

美國總統川普周三（22日）表示，他認為自己將在與中國大陸國家主席習近平預定舉行的會晤中，就「一切」問題達成協議。

他在白宮說：「我認為我們甚至可能就核武達成協議。」川普同時提到，兩人潛在協議內容可能涵蓋稀土、黃豆等項目；他還將與習近平討論如何結束俄烏戰爭以及中國購買俄羅斯石油等問題。

川普周三針對與克里姆林宮有關的主要能源公司，宣布實施新一輪制裁。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特時，對記者表示，「我真正要跟他們談的是：我們如何結束俄羅斯和烏克蘭的戰爭，不管是透過石油、能源，還是其他任何事項」，「而且我認為他（習近平）會非常樂於回應」。

川普指出，他相信習近平對俄羅斯總統普丁能產生「重大影響」。他周三稍早已宣布取消原定與普丁協調會談，並說將實施更多制裁來進一步施壓莫斯科停止俄烏戰爭。「他是一個非常強勢的領導人，統領一個非常大的國家」，川普談到習近平時這麼說，「我認為他能產生很大的影響力，而且我們當然會談到俄羅斯與烏克蘭」。

他同時預期在此次與習近平的會談中，解決與中國之間有關稀土出口的持續爭端，並且獲得北京承諾恢復向美國購買黃豆。此外，雙方也將討論削減核武庫存的協議。

川普說：「我認為，我們將就一切達成協議。」

關稅 川普

延伸閱讀

白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

美財長宣布將重手制裁俄羅斯 痛批普丁不誠實坦率

路透：川普政府擬限制含有美國軟體商品出口至中國

前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

相關新聞

川普將訪亞洲 採購換降稅聚焦…鬆口川習會仍有變數

美國總統川普預定本周日（26日）起造訪亞洲，第一站到馬來西亞參加東協（ASEAN）峰會，接著飛往日本，最後則是到南韓參加...

川普預期與習近平將談妥「一切」包括稀土、黃豆、俄烏、核武

美國總統川普周三（22日）表示，他認為自己將在與中國大陸國家主席習近平預定舉行的會晤中，就「一切」問題達成協議。

白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

白宮官員周三表示，為報復中國大陸管制稀土出口，川普政府考慮限制陸方採購關鍵軟體做為反制。

與美接近達成貿易協議 印度關稅可望降至15％

南韓總統辦公室政策室長金容範與產業通商部長金正官廿二日啟程赴美，與美方進行緊急會談，希望在本月底登場的亞太經濟合作會議（...

有望達成貿易協議？莫迪發文證實與川普通話 印美尋求修復關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議...

不僅祭「以升級促降級」 美媒指美中貿易戰：都鎖定對方難纏者攻擊

華爾街日報報導，美中貿易戰進行至今，雙方除了都使出「以升級促降級」策略，更都鎖定對方陣營較難纏的一員，以凸顯較易溝通的另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。