快訊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長貝森特周三答覆媒體，談到是否考慮管制對陸軟體出口時說：「不排除所有選項。」歐新社
美國財政部長貝森特周三答覆媒體，談到是否考慮管制對陸軟體出口時說：「不排除所有選項。」歐新社

白宮官員周三表示，為報復中國大陸管制稀土出口，川普政府考慮限制陸方採購關鍵軟體做為反制。

不具名的官員透露，內部討論仍在進行。據路透報導，若中國大陸不撤回限制稀土出口的威脅，美方考慮採取類似俄烏戰爭爆發後對俄羅斯的制裁措施。

美國財政部長貝森特周三答覆媒體，談到是否考慮管制對陸軟體出口時說：「不排除所有選項。如果這些出口管制措施，不論是軟體、發動機還是其他項目付諸實施，都可能會和七大工業國（G7）盟友協調。」

路透報導並未指出具體限制內容或時間表。不過，美國近年已對俄羅斯祭出多項出口管制，包括企業資源規畫（ERP）、客戶關係管理（CRM）與電腦輔助設計（CAD）軟體。

貝森特強調，美國官員「秉持善意」並「極大尊重」和大陸政府交涉。

川普本月表示，將自下月起對中國大陸加徵100%關稅，同時對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

美方已表示，此舉是針對大陸宣布限制多項關鍵稀土礦物出口的報復措施。這些礦物廣泛用於馬達、半導體和戰機等民生及軍用產品。北京同時也對美國船舶課徵新的靠港費。

但川普也預言，下周和中國國家主席習近平的會談將在貿易上達成「不錯的協議」。

川普周三對記者表示，他預料將和習近平進行「相當長的會談」，並說「我們可以一起解決許多問題和疑慮，並共同發揮強大優勢」。

他說：「我認為事情會有結果。我們關係很好，但會有重大結果。」

但川普本周也曾警告，若雙方未能達成協議，華府將對北京採取其他報復手段。

關稅 川普

延伸閱讀

路透：川普政府擬限制含有美國軟體商品出口至中國

前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

川普將訪亞洲 採購換降稅聚焦…鬆口川習會仍有變數

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

相關新聞

川普將訪亞洲 採購換降稅聚焦…鬆口川習會仍有變數

美國總統川普預定本周日（26日）起造訪亞洲，第一站到馬來西亞參加東協（ASEAN）峰會，接著飛往日本，最後則是到南韓參加...

川普預期與習近平將談妥「一切」包括稀土、黃豆、俄烏、核武

美國總統川普周三（22日）表示，他認為自己將在與中國大陸國家主席習近平預定舉行的會晤中，就「一切」問題達成協議。

白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

白宮官員周三表示，為報復中國大陸管制稀土出口，川普政府考慮限制陸方採購關鍵軟體做為反制。

與美接近達成貿易協議 印度關稅可望降至15％

南韓總統辦公室政策室長金容範與產業通商部長金正官廿二日啟程赴美，與美方進行緊急會談，希望在本月底登場的亞太經濟合作會議（...

有望達成貿易協議？莫迪發文證實與川普通話 印美尋求修復關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議...

不僅祭「以升級促降級」 美媒指美中貿易戰：都鎖定對方難纏者攻擊

華爾街日報報導，美中貿易戰進行至今，雙方除了都使出「以升級促降級」策略，更都鎖定對方陣營較難纏的一員，以凸顯較易溝通的另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。