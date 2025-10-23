白宮證實美國擬限制關鍵軟體出口大陸 貝森特稱不排除所有選項

白宮官員周三表示，為報復中國大陸管制稀土出口，川普政府考慮限制陸方採購關鍵軟體做為反制。

不具名的官員透露，內部討論仍在進行。據路透報導，若中國大陸不撤回限制稀土出口的威脅，美方考慮採取類似俄烏戰爭爆發後對俄羅斯的制裁措施。

美國財政部長貝森特周三答覆媒體，談到是否考慮管制對陸軟體出口時說：「不排除所有選項。如果這些出口管制措施，不論是軟體、發動機還是其他項目付諸實施，都可能會和七大工業國（G7）盟友協調。」

路透報導並未指出具體限制內容或時間表。不過，美國近年已對俄羅斯祭出多項出口管制，包括企業資源規畫（ERP）、客戶關係管理（CRM）與電腦輔助設計（CAD）軟體。

貝森特強調，美國官員「秉持善意」並「極大尊重」和大陸政府交涉。

川普本月表示，將自下月起對中國大陸加徵100%關稅，同時對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

美方已表示，此舉是針對大陸宣布限制多項關鍵稀土礦物出口的報復措施。這些礦物廣泛用於馬達、半導體和戰機等民生及軍用產品。北京同時也對美國船舶課徵新的靠港費。

但川普也預言，下周和中國國家主席習近平的會談將在貿易上達成「不錯的協議」。

川普周三對記者表示，他預料將和習近平進行「相當長的會談」，並說「我們可以一起解決許多問題和疑慮，並共同發揮強大優勢」。

他說：「我認為事情會有結果。我們關係很好，但會有重大結果。」

但川普本周也曾警告，若雙方未能達成協議，華府將對北京採取其他報復手段。