聽新聞
0:00 / 0:00

與美接近達成貿易協議 印度關稅可望降至15％

聯合報／ 編譯江昱蓁劉忠勇／綜合報導

南韓總統辦公室政策室長金容範與產業通商部長金正官廿二日啟程赴美，與美方進行緊急會談，希望在本月底登場的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）年度峰會前，敲定先前擱置的關稅協議，雙方仍在討論協議中南韓投資美國三五○○億美元的細節。

除此之外，印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方對印度貨品課徵的關稅，可能從目前的百分之五十降至百分之十五至百分之十六。

據報導，印度可能同意逐步減少從俄羅斯進口石油，並擴大自美國進口非基改玉米和豆粕。此協議預料會在美國總統川普和印度總理莫迪在馬來西亞舉行的東南亞國協高峰會期間宣布；東協領袖峰會預定十月廿六日至廿八日在吉隆坡舉行。

美韓關稅談判方面，金容範在南韓仁川國際機場受訪時表示，政府不考慮擱置爭議、先針對已談妥的部分簽署協議或備忘錄。不過，雙方已就大部分爭點縮小分歧，僅一、兩個問題立場仍不一。金容範說，此行會和美國商務部長盧特尼克會談，力求達成符合國家利益的協議成果。

韓聯社報導，由於美國總統川普與南韓總統李在明可能趁ＡＰＥＣ峰會前夕舉行會談，雙方可能先擱置爭議，就已談妥的部分議題簽署協議或備忘錄。但金容範強調，只有韓美談妥一切問題，首爾才會簽署最終協議。

金容範與金正官十六日才趕赴美國和美方對口官員談判，並分別於十九日與廿日返韓。當時金正官與盧特尼克會面，討論這筆大型投資承諾中懸而未決的分歧處。

路透引述南韓官員說法，美方已不再堅持要求以股權形式「預先支付」大部分投資金額，首爾表示這麼做將嚴重影響其外匯市場穩定。

關稅 川普 印度

延伸閱讀

韓美峰會29日登場！傳將宣布關稅與核能協議 文件可能內容曝光

NBA／東區傷兵式微、西區老兵多 冠軍熱門當屬雷霆與金塊

H-1B收10萬元申請費 美國共和黨議員罕見反對

NBA／尼克拒放人！布朗森被列「非賣品」 不參與字母哥交易談判

相關新聞

與美接近達成貿易協議 印度關稅可望降至15％

南韓總統辦公室政策室長金容範與產業通商部長金正官廿二日啟程赴美，與美方進行緊急會談，希望在本月底登場的亞太經濟合作會議（...

龔明鑫：台美談判 關稅有機會下降且不疊加

賴清德總統日前表示，台美對等關稅談判近期將有好進展。經濟部長龔明鑫昨天進一步指出，台美雙方大致完成磋商，就等總結會議，且...

有望達成貿易協議？莫迪發文證實與川普通話 印美尋求修復關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議...

不僅祭「以升級促降級」 美媒指美中貿易戰：都鎖定對方難纏者攻擊

華爾街日報報導，美中貿易戰進行至今，雙方除了都使出「以升級促降級」策略，更都鎖定對方陣營較難纏的一員，以凸顯較易溝通的另...

韓美峰會29日登場！傳將宣布關稅與核能協議 文件可能內容曝光

朝鮮日報（The Chosun Daily）報導，隨著韓美兩國在貿易與安全議題上持續協商，預定本月29日舉行的韓美峰會，...

美印接近敲定協議！印度傳同意減購俄油 換取降關稅至15-16%

印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方可能對印度貨品關稅從約50%降至15%至16%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。