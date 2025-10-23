與美接近達成貿易協議 印度關稅可望降至15％

南韓總統辦公室政策室長金容範與產業通商部長金正官廿二日啟程赴美，與美方進行緊急會談，希望在本月底登場的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）年度峰會前，敲定先前擱置的關稅協議，雙方仍在討論協議中南韓投資美國三五○○億美元的細節。

除此之外，印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方對印度貨品課徵的關稅，可能從目前的百分之五十降至百分之十五至百分之十六。

據報導，印度可能同意逐步減少從俄羅斯進口石油，並擴大自美國進口非基改玉米和豆粕。此協議預料會在美國總統川普和印度總理莫迪在馬來西亞舉行的東南亞國協高峰會期間宣布；東協領袖峰會預定十月廿六日至廿八日在吉隆坡舉行。

美韓關稅談判方面，金容範在南韓仁川國際機場受訪時表示，政府不考慮擱置爭議、先針對已談妥的部分簽署協議或備忘錄。不過，雙方已就大部分爭點縮小分歧，僅一、兩個問題立場仍不一。金容範說，此行會和美國商務部長盧特尼克會談，力求達成符合國家利益的協議成果。

韓聯社報導，由於美國總統川普與南韓總統李在明可能趁ＡＰＥＣ峰會前夕舉行會談，雙方可能先擱置爭議，就已談妥的部分議題簽署協議或備忘錄。但金容範強調，只有韓美談妥一切問題，首爾才會簽署最終協議。

金容範與金正官十六日才趕赴美國和美方對口官員談判，並分別於十九日與廿日返韓。當時金正官與盧特尼克會面，討論這筆大型投資承諾中懸而未決的分歧處。

路透引述南韓官員說法，美方已不再堅持要求以股權形式「預先支付」大部分投資金額，首爾表示這麼做將嚴重影響其外匯市場穩定。