川普將訪亞洲 採購換降稅聚焦 鬆口川習會仍有變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇廖玉玲／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普預定本周日（26日）起造訪亞洲，第一站到馬來西亞參加東協（ASEAN）峰會，接著飛往日本，最後則是到南韓參加亞太經合會（APEC）峰會。傳出印度可能在東協峰會上宣布，同意減少進口俄國石油，並擴大採購美國農產品，而日本新首相高市早苗也正研議擴大購買美國皮卡、大豆和天然氣等商品，以便在會談時向川普提出。

美國總統川普21日在白宮與共和黨參議員共進午餐時指出：「我們將會有一份公平協議，我認為這次會談將非常成功。確實，許多人正引頸期盼。」不過他又說：「（這場會談）也許不會發生。情況可能有變，例如有人可能會說，『我不想見面，氣氛太僵了。』但實際情況並不糟糕。」

自川普首次宣布將在APEC峰會與習近平見面以來，他對這場會談的態度顯得反反覆覆，一會兒打算赴約，一會兒又猶豫不決。然而，中國官方迄今未證實國家主席習近平將在南韓與川普會面，因此川習會仍充滿變數。

但可以確定的是，川普本周日起將進行第二任期以來首趟亞洲行，他第一站將到馬來西亞參加東協峰會，除了期待能見證泰國與柬埔寨在爭議邊界爆發小規模衝突後能簽署停火協議，也傳出可能宣布和印度達成降低關稅的協議，美方對印度貨品的關稅可能從約50%降至15%至16%。印度媒體報導，莫迪當局可能同意逐步減少從俄羅斯進口石油，並擴大自美國進口非基改玉米和豆粕。

川普21日也重申，他已和莫迪通過電話，說雙方「談了很多事，但主要還是全球貿易，他對這方面非常有興趣」。莫迪向川普保證，印度「不會再大量購買俄羅斯石油」，這也是川普一周前提到的說法。

結束東南亞之旅後，川普將前往日本。剛當選日本第一位女首相的高市早苗21日指出，希望儘快與川普會面，推動日美關係邁向新層次。她還說，將儘一切努力因應美國的關稅影響。  

路透報導，消息人士透露，高市計劃向川普提出的計畫包括購買福特F150皮卡，以及同意購買更多美國黃豆。美國液化天然氣（LNG）也在日本採購清單內，但暫時不會從阿拉斯加購買。此外，官員們據傳還將提出一份5,500億美元協議下的候選投資項目清單。  

南韓是川普此行最後一站，而總統辦公室政策室長金容範與產業通商部長金正官22日已啟程赴美，與美方進行緊急會談，希望在APEC峰會前，敲定先前擱置的關稅協議，南韓投資美國3,500億美元的細節則仍在磋商。

金容範在南韓仁川國際機場受訪時表示，雙方已就大部分爭點縮小分歧，僅一、兩個問題立場仍不一。 韓聯社報導，由於川普與南韓總統李在明可能趁APEC峰會前夕舉行會談，雙方可能先擱置爭議，就已談妥的部分議題簽署協議或備忘錄。但金容範強調，只有韓美談妥一切問題，首爾才會簽署最終協議。

路透引述南韓官員說法，美方已不再堅持要求以股權形式「預先支付」大部分投資金額，首爾表示這麼做將嚴重影響其外匯市場穩定。

