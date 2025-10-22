快訊

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

有望達成貿易協議？莫迪發文證實與川普通話 印美尋求修復關係

中央社／ 新德里22日綜合外電報導
印度總理莫迪今天表示，他與美國總統川普進行了通話。 路透社
印度總理莫迪今天表示，他與美國總統川普進行了通話。 路透社

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議進行談判。莫迪在社群平台貼文說，希望印美兩國能繼續為世界帶來希望之光。

印美關係在今年8月急劇惡化，當時川普將印度銷美商品關稅提高至50%，並指控印度透過購買俄羅斯優惠原油資助莫斯科對烏克蘭的戰爭。

川普昨天在白宮舉行的印度排燈節（Diwali）慶祝儀式上點燭時告訴記者，他已與莫迪通過電話。川普說：「我們談了貿易—也談了很多事情，但主要是貿易領域，他對此非常感興趣。」

莫迪則在社群平台X上感謝川普來電，並表示希望「我們兩個偉大的民主國家能繼續為世界帶來希望之光」。

儘管印美在川普第二任期初便率先啟動貿易談判，但印度至今尚未與美國達成正式貿易協議。

川普還重申他在10月15日首次提出的說法，印度必須減少從俄羅斯購買原油；新德里對此尚未確認或否認政策調整。印度是全球最大的原油進口國之一，超過85%的石油需求依賴海外供應。傳統上依賴中東產油國的印度，自2022年起利用西方制裁措施限制莫斯科出口的機會，大量購買俄羅斯折扣原油。

關稅 川普 莫迪 印度 美國

延伸閱讀

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

諾貝爾和平獎出產國將淪戰場？川普劍指委內瑞拉 已授權CIA行動

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

是否談國防開支？日相高市早苗下周會川普 傳將提3大採購方案

相關新聞

有望達成貿易協議？莫迪發文證實與川普通話 印美尋求修復關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議...

不僅祭「以升級促降級」 美媒指美中貿易戰：都鎖定對方難纏者攻擊

華爾街日報報導，美中貿易戰進行至今，雙方除了都使出「以升級促降級」策略，更都鎖定對方陣營較難纏的一員，以凸顯較易溝通的另...

韓美峰會29日登場！傳將宣布關稅與核能協議 文件可能內容曝光

朝鮮日報（The Chosun Daily）報導，隨著韓美兩國在貿易與安全議題上持續協商，預定本月29日舉行的韓美峰會，...

美印接近敲定協議！印度傳同意減購俄油 換取降關稅至15-16%

印度財經報紙Mint引述三位知情人士報導，印度和美國接近達成貿易協議，美方可能對印度貨品關稅從約50%降至15%至16%...

美澳攻稀土 降低對陸依賴…川普：一年後稀土會多到不知如何處理

美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯21日簽署了一項協議，要加強獲取關鍵礦產與稀土，以減少對中國大陸的依賴。

瑞士頂住39%高關稅 對美9月出口逆勢翻揚 寫4月以來新高

瑞士9月對美國出口不減反增，美國對瑞士的貿易逆差據估算甚至創4月以來新高，顯示瑞士商品的需求，目前為止大多撐過美國高關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。