不僅祭「以升級促降級」 美媒指美中貿易戰：都鎖定對方難纏者攻擊

華爾街日報報導，美中貿易戰進行至今，雙方除了都使出「以升級促降級」策略，更都鎖定對方陣營較難纏的一員，以凸顯較易溝通的另一員。像是美方攻擊中國商務部副部長李成鋼「無禮又難纏」後，中方就放話攻擊美國商務部是攪局者，而非財政部。

這篇以「中場休息而非終局：為何說美中之爭遠未結束？」為題的報導首先直指，美中貿易戰似乎又一次暫停，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國副總理何立峰本週末可望在吉隆坡展開新一輪談判。但就像校園鬥毆一樣，爭鬥雙方只是停下來喘口氣而已，爭鬥遠未結束。

在此之前，中國對稀土出口祭出新管制措施，基本上挑明了控制全球供應鏈的意圖，惹得美國總統川普（Donald Trump）不但一度威脅要取消與中國國家主席習近平在APEC峰會期間的會晤，還宣布11月1日起對中國商品徵收100%的懲罰性關稅。雙方用的就是經典的「以升級促降級」策略，且都運用得爐火純青。

報導提到，「以升級促降級」策略要想生效，兩國還必須為對方找到台階。貝森特15日前所未有地打破外交常規公開發難，點名李成鋼「無禮又難纏」，且指李成鋼「不請自來跑到華盛頓」，還威脅如果美國徵收港口費，中國就會讓全球大亂。

報導分析，貝森特這一招打的是外交戰術：他孤立了被視為強硬派的李成鋼，進而為習近平和其較理性的首席談判代表、中國國務院副總理何立峰坐上談判桌，敞開了大門。

另一方面，消息人士透露，中國官員已暗示，引發中方反制的最新出口管制規定「是美國商務部所為，而非美國財政部」。

報導直指，中方這種敘事，就是把美國商務部被描繪成「試圖搶貝森特風頭的攪局者」，完全是教科書級別的手法，也就是藉由指責其他角色，以維護中方眼中更溫和、更核心的關鍵談判代表（指貝森特）。

結果不出所料，川普上週末一改話風，指恢復高額關稅是「不可持續的」，還說「我認為我們和中國的關係不錯」。

但報導提到，外界切勿以為美中關係真的緩和，先前就已出現了4次，吉隆坡會談將是第5次重大嘗試。而川普對關稅問題的態度明顯軟化，背後或許有更深層的戰略考量。

報導認為，華府的對中鷹派，正在推動從全面關稅轉向針對性更強的經濟武器—軟體和先進技術等關鍵領域的「卡脖子」措施。在他們看來，關稅降溫並非走向和解，而是轉向一場他們認為更巧妙、更精準的經濟戰。

至於美中先前達成的「美國以暫停大規模關稅，換取中國放鬆稀土磁鐵管控」的休戰協議，將於11月到期，但這項臨時協議並非持久和平的基石，它只是為下一場必然的對抗搭建的薄弱平台。

報導最後形容，在這座校園裡，鈴聲只代表著一個爭鬥回合的結束，而非爭鬥的終結。